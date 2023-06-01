「まじか」「アツすぎる」W杯初出場のキュラソーがドイツ相手にゴール！ 記念すべき“第１号弾”にファン熱狂「ジャイキリ起こしてくれ」
現地６月14日、北中米ワールドカップのグループE第１節で、初出場のキュラソー代表が強豪ドイツ代表と対戦している。
立ち上がりから劣勢が続いたキュラソーは開始６分に先制点を献上。それでも21分に試合を振り出しに戻す。敵陣ゴール前でこぼれ球に反応したコメネンシアが左足を一閃。強烈なシュートはキミッヒの足をかすめてゴール左に突き刺さった。
ドイツ相手に奪った記念すべきW杯初得点にSNS上では「すげえ」「まじか」「追いついちゃったよ」「ジャイキリ起こしてくれ」「アツすぎる」といった声があがっている。
その後、キュラソーは38分に勝ち越しゴールを奪われ、試合は１−２で推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドイツ相手に奪ったキュラソーの鮮やかな一撃！
立ち上がりから劣勢が続いたキュラソーは開始６分に先制点を献上。それでも21分に試合を振り出しに戻す。敵陣ゴール前でこぼれ球に反応したコメネンシアが左足を一閃。強烈なシュートはキミッヒの足をかすめてゴール左に突き刺さった。
ドイツ相手に奪った記念すべきW杯初得点にSNS上では「すげえ」「まじか」「追いついちゃったよ」「ジャイキリ起こしてくれ」「アツすぎる」といった声があがっている。
その後、キュラソーは38分に勝ち越しゴールを奪われ、試合は１−２で推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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