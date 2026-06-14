日曜劇場「ＧＩＦＴ」最終回 櫻井翔の登場に反響 予告での“一言”明らかに「ぴったりすぎる」「悪い人じゃなかった」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の最終話が、14日に放送された。櫻井翔の出演に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ＧＩＦＴ」車いすラグビー協会理事長演じたSTARTOアイドル
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
日本選手権決勝戦は「ブルズvsシャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）の死を受け、世間では責任を問う声が巻き起こる。大会本部は緊急会議を開き、伍鉄（堤真一）は「彼とともに戦った大事な仲間から、戦うことを奪わないでください」と懇願。だが、伍鉄をさらに追い込む記事が出てしまい、決勝戦は中止の危機に。しかし、シャークのヘッドコーチ・国見（安田顕）の一言を受け、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原は「ではこうしましょう。伍鉄さん…あなた、辞めてください」と、伍鉄の辞任を条件に決勝戦を行う決断を下した。
そんな柳原を演じたのが櫻井。第9話放送後に流れた最終回の予告では、柳原が「あなた、辞めてください」と告げるシーンが収められ、注目を集めていた。柳原はその後、国見が発起人となり各チームから集められた嘆願書を受け、伍鉄の辞任を撤回。「あなたの答え、期待してます」と伍鉄に期待を寄せた。
櫻井は東京2020パラリンピックのNHKスペシャルナビゲーターや、車いすバスケットボールを題材にしたドラマで選手役を務めるなど、パラスポーツに深く関わってきた人物。最終回での登場に、ネット上では「翔くん来た！」「予告でやってたのはこのシーンだったのね」「悪い人じゃなかった…良かった」「櫻井くんにぴったりすぎる」「理事長カッコいい」「素敵な最終回だった」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「ＧＩＦＴ」車いすラグビー協会理事長演じたSTARTOアイドル
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」櫻井翔が登場
日本選手権決勝戦は「ブルズvsシャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）の死を受け、世間では責任を問う声が巻き起こる。大会本部は緊急会議を開き、伍鉄（堤真一）は「彼とともに戦った大事な仲間から、戦うことを奪わないでください」と懇願。だが、伍鉄をさらに追い込む記事が出てしまい、決勝戦は中止の危機に。しかし、シャークのヘッドコーチ・国見（安田顕）の一言を受け、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原は「ではこうしましょう。伍鉄さん…あなた、辞めてください」と、伍鉄の辞任を条件に決勝戦を行う決断を下した。
そんな柳原を演じたのが櫻井。第9話放送後に流れた最終回の予告では、柳原が「あなた、辞めてください」と告げるシーンが収められ、注目を集めていた。柳原はその後、国見が発起人となり各チームから集められた嘆願書を受け、伍鉄の辞任を撤回。「あなたの答え、期待してます」と伍鉄に期待を寄せた。
◆「ＧＩＦＴ」櫻井翔の登場に歓喜
櫻井は東京2020パラリンピックのNHKスペシャルナビゲーターや、車いすバスケットボールを題材にしたドラマで選手役を務めるなど、パラスポーツに深く関わってきた人物。最終回での登場に、ネット上では「翔くん来た！」「予告でやってたのはこのシーンだったのね」「悪い人じゃなかった…良かった」「櫻井くんにぴったりすぎる」「理事長カッコいい」「素敵な最終回だった」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
?いよいよ今夜9時から最終回?— 【公式】TBS4月期日曜劇場『ＧＩＦＴ』?? (@gift_tbs) June 14, 2026
ついに最終回まであと1時間！！
ブルズ！！エースの想いを繋いでぶつかれ?
しかしそんな彼らに危機が！？
そして #櫻井翔 さんが登場?
最後に、愛という名のギフトを
ぜひリアタイで受け取ってください ???#日曜劇場ギフト
??… pic.twitter.com/agnHMLzV7B
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