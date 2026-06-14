元日本代表・浅野拓磨＆原口元気＆三好康児、W杯オランダ戦へエール「僕らがたどり着かなかったところまで行ってほしい」
アディダス期間限定フットボールパーク『adidas PLAY FREE PARK』が28日まで渋谷・宮下公園の多目的運動施設で開催。14日、同会場で行われたイベント「PLAY FREE SHOW」にマジョルカの浅野拓磨、ベールスホットの原口元気、ボーフムの三好康児、クイーンズ・パーク・レンジャーズの斉藤光毅、スタッド・ランスの関根大輝、NECの佐野航大らが登場。日本時間であす15日午前5時からスタートするオランダ代表とのFIFAワールドカップ2026（W杯）グループステージ初戦について日本代表へエールを送った。
【写真】レジェンド選手たちがガチ勝負！SPマッチを行った浅野拓磨ら
イベントにはほか、坂本花織、高木菜那（※高＝はしごだか）、BBOY ISSIN・IBUKI・太田蒼生・中村亮土・野中生萌・坂口佳穂・松井千士・LANAらアスリート・ゲストが登場。太田、中村、松井らを巻き込んだフリースタイルフットボールのパフォーマンスや、浅野、原口らフットボールアスリートらによるトークセッションのほか、3対3のスペシャルマッチが行われ、会場のサッカーファンを盛り上げた。
トークセッションではあす行われるオランダ戦について話が及ぶと、浅野が「日本に勝利してほしい。それだけですね」といい、原口は「僕らがたどり着かなかったところまで行ってほしいなと思いますし、選手たちは優勝を目指しているので、どこまでいけるかというところをしっかり見届けたいと思います」とエール。
三好も「怪我無く、勝利を目指して頑張ってほしいですし、最高の舞台で最高のパフォーマンスが見られることを楽しみにしています」と期待を寄せた。
また、2022年のドイツ戦で浅野が決勝ゴールを決めたことについて改めて聞かれた元日本代表FWの浅野は「僕自身も今はあんまり思い返すことはないので、過去の一つでしかない。でも改めて思い返すと、ゴールだと分かったときはうれしかったですけど、最初はオフサイドだと思っていたので、きょろきょろしてしまって。もっとちゃんと喜んでおけばよかったと思っていました（笑）」と振り返った。
『adidas PLAY FREE PARK』開催期間中は、「Play Free（サッカーを自由に楽しむ）」をテーマに、さまざまなゲストやアスリートを迎え、フットボールを軸にファッション・音楽・ダンスなど多様なカルチャーが融合したプログラムを展開。特設ピッチでの体験型コンテンツやランウェイショー、音楽イベントなどを行う。
イベントにはほか、坂本花織、高木菜那（※高＝はしごだか）、BBOY ISSIN・IBUKI・太田蒼生・中村亮土・野中生萌・坂口佳穂・松井千士・LANAらアスリート・ゲストが登場。太田、中村、松井らを巻き込んだフリースタイルフットボールのパフォーマンスや、浅野、原口らフットボールアスリートらによるトークセッションのほか、3対3のスペシャルマッチが行われ、会場のサッカーファンを盛り上げた。
トークセッションではあす行われるオランダ戦について話が及ぶと、浅野が「日本に勝利してほしい。それだけですね」といい、原口は「僕らがたどり着かなかったところまで行ってほしいなと思いますし、選手たちは優勝を目指しているので、どこまでいけるかというところをしっかり見届けたいと思います」とエール。
三好も「怪我無く、勝利を目指して頑張ってほしいですし、最高の舞台で最高のパフォーマンスが見られることを楽しみにしています」と期待を寄せた。
また、2022年のドイツ戦で浅野が決勝ゴールを決めたことについて改めて聞かれた元日本代表FWの浅野は「僕自身も今はあんまり思い返すことはないので、過去の一つでしかない。でも改めて思い返すと、ゴールだと分かったときはうれしかったですけど、最初はオフサイドだと思っていたので、きょろきょろしてしまって。もっとちゃんと喜んでおけばよかったと思っていました（笑）」と振り返った。
『adidas PLAY FREE PARK』開催期間中は、「Play Free（サッカーを自由に楽しむ）」をテーマに、さまざまなゲストやアスリートを迎え、フットボールを軸にファッション・音楽・ダンスなど多様なカルチャーが融合したプログラムを展開。特設ピッチでの体験型コンテンツやランウェイショー、音楽イベントなどを行う。