俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案。しかし、差配を任され、長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

稀代の軍師・竹中半兵衛は1579年（天正7年）6月、播磨攻めの陣中で病死。今回はどのように描かれるのか。

1996年の大河「秀吉」で半兵衛役を演じたのは、俳優の古谷一行。第23話「半兵衛の死」（6月9日）。三木城近くの陣。病床の半兵衛は風に当たりたいと縁側に座り、秀吉（竹中直人）に「おやかた様の後をお継ぎになられるのは、羽柴秀吉でなくてはならん！いつも日輪の如く爽やかに笑うておられる、心の優しい夢の大きな男でのうては、民百姓を真の安寧に導くことはできませぬ。天下をお獲りくだされ」。小一郎（郄嶋政伸）蜂須賀小六（大仁田厚）も聞き入る中、自身の“後継者”はおね（沢口靖子）だと説く。翌朝、秀吉とおねが目覚めると、稀代の軍師は旅立っていた。2人は半兵衛が残した文を読む。

2014年「軍師官兵衛」の半兵衛役は、俳優の谷原章介。第22話「有岡、最後の日」（6月1日）。播磨・平井山の陣。羽柴秀吉（竹中直人）石田三成（田中圭）蜂須賀小六（ピエール瀧）羽柴小一郎（嘉島典俊）が見守る中、床に伏した半兵衛は静かに旅立つ。「これからは、何事も官兵衛（岡田准一）をお頼りくだされ。秀吉様、面白うございました。天下を…」――。