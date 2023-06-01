バズ曲連発・きゅるりんってしてみて、甘さ全開のパフォーマンスで魅了 チバゆなの「絶対結婚しようなー！」コールも【学生ランウェイ名古屋】

バズ曲連発・きゅるりんってしてみて、甘さ全開のパフォーマンスで魅了 チバゆなの「絶対結婚しようなー！」コールも【学生ランウェイ名古屋】