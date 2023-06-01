バズ曲連発・きゅるりんってしてみて、甘さ全開のパフォーマンスで魅了 チバゆなの「絶対結婚しようなー！」コールも【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/14】4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみて（島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむ）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】4人組アイドル、美ウエスト際立つフリルコーデで魅力全開
会場に4色のペンライトが綺麗に光り輝く中、環、逃げ水、島村、チバの順番に元気よくステージに登場。1曲目は、可愛さがぎゅっと詰まった「らぶきゅん◆うぉんてっど」（◆はハートマーク）からスタート。抜群の表情管理を見せながら、サビの「しゅきちゅ ばっきゅん」という歌詞に合わせてキュートなファンサービスを届け、観客は歓喜。曲のラストでは仲良く4人並んでパフォーマンスを締めくくった。
続いて1人ひとりのソロ歌唱から始まる「ツインテールは20歳まで◆」へと繋げ、軽快なステップと息の合ったダンスで魅了。そして観客からの熱いコールとともにスタートした「Special◆Spell」をノンストップで披露。最後には全員で可愛く猫耳ポーズを決めるなど、グループ名通り“きゅるるん”とした甘い世界観で会場を包み込んだ。
ラストは「きゅるりんってしてみて」を披露。最後のサビではメンバーが息を弾ませながらランウェイの通路を元気いっぱいに駆け抜け、客席の隅々まで視線を送りながらキャッチーな振り付けを全力でパフォーマンス。歌い終えると「みんな楽しかった〜？」と笑顔で呼びかけ、1人ずつ自己紹介へ。チバはファンへ「絶対結婚しようなー！」というお馴染みの掛け声を要求して会場を一体に。最後まで「楽しかった！」「ありがとう！」と感謝を伝えながら、可愛さ全開のステージを終えた。また、この日、4人はランウェイステージにも登場し、爽やかなブルー衣装で会場を沸かせていた。
島村、環、チバ、逃げ水の4人で構成された、きゅるりんってしてみては女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するアイドルグループ。2021年に活動を開始し、「Special◆Spell」（◆はハートマーク）などの楽曲がTikTokを中心にバズを生み、注目を集めている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
M1.らぶきゅん◆うぉんてっど
M2.ツインテールは20歳まで◆
M3..Special◆Spell
M4.きゅるりんってしてみて
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【写真】4人組アイドル、美ウエスト際立つフリルコーデで魅力全開
◆きゅるりんってしてみて、可愛さと甘さ溢れるステージ
会場に4色のペンライトが綺麗に光り輝く中、環、逃げ水、島村、チバの順番に元気よくステージに登場。1曲目は、可愛さがぎゅっと詰まった「らぶきゅん◆うぉんてっど」（◆はハートマーク）からスタート。抜群の表情管理を見せながら、サビの「しゅきちゅ ばっきゅん」という歌詞に合わせてキュートなファンサービスを届け、観客は歓喜。曲のラストでは仲良く4人並んでパフォーマンスを締めくくった。
ラストは「きゅるりんってしてみて」を披露。最後のサビではメンバーが息を弾ませながらランウェイの通路を元気いっぱいに駆け抜け、客席の隅々まで視線を送りながらキャッチーな振り付けを全力でパフォーマンス。歌い終えると「みんな楽しかった〜？」と笑顔で呼びかけ、1人ずつ自己紹介へ。チバはファンへ「絶対結婚しようなー！」というお馴染みの掛け声を要求して会場を一体に。最後まで「楽しかった！」「ありがとう！」と感謝を伝えながら、可愛さ全開のステージを終えた。また、この日、4人はランウェイステージにも登場し、爽やかなブルー衣装で会場を沸かせていた。
島村、環、チバ、逃げ水の4人で構成された、きゅるりんってしてみては女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するアイドルグループ。2021年に活動を開始し、「Special◆Spell」（◆はハートマーク）などの楽曲がTikTokを中心にバズを生み、注目を集めている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.らぶきゅん◆うぉんてっど
M2.ツインテールは20歳まで◆
M3..Special◆Spell
M4.きゅるりんってしてみて
【Not Sponsored 記事】