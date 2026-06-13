6月13日、阪神競馬場で行われた9R・三田特別（3歳上2勝クラス・芝2200m）は、武豊騎乗の3番人気、アスクコモンタレヴ（牡4・栗東・梅田智之）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のブレットパス（牡3・栗東・中内田充正）、3着にメディテラニアン（牡4・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは2:11.0（良）。

2番人気で西村淳也騎乗、ノチェセラーダ（牡3・栗東・杉山佳明）は、6着敗退。

キズナ産駒

武豊騎乗の3番人気、アスクコモンタレヴが鮮やかな差し切りを決め、3勝目をマークした。道中は最後方でじっくりと脚を温存。虎視眈々と機をうかがいながらレースを進めた。勝負どころから徐々に進出を開始すると、直線では大外へ持ち出してスパート。上がり最速の末脚を繰り出し、一頭また一頭とライバルを飲み込んでいった。ゴール前できっちりと差し切り、武豊騎手の冷静なエスコートも光る一戦だった。

アスクコモンタレヴ 20戦3勝

（牡4・栗東・梅田智之）

父：キズナ

母：ベストセラーアスク

母父：キングカメハメハ

馬主：廣崎利洋

生産者：ASK STUD