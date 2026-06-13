子どものお迎え“5分駐車”しているだけでも「罰金1万円」？車内にいたのに一体なぜ？ 駐車・停車のルールを再確認！

5分でも駐車違反になることはある

駐車違反は、長時間止めた場合だけに限られるものではありません。たとえ5分でも、駐車が禁止されている場所に車を止めれば違反になる可能性があります。

道路交通法では、駐車と停車は分けて考えられています。停車は、人の乗り降りや短時間の荷物の積み下ろしなどで車を一時的に止めることです。カーナビ操作をするために一時的に車を止めた時も、基本的には停車とみなされます。一方、駐車は、車から離れてすぐに運転できない状態を指します。

たとえば、コンビニで飲み物を買うために車を路上に止め、運転者が車から離れた場合は、「少しだけ」のつもりでも駐車と判断されることがあります。特に、運転者がその場にいない状態では、すぐに移動できないため注意が必要です。

また、「道路交通法第44条第１項」により、交差点付近、横断歩道付近、バス停付近、トンネルの中などは、駐車だけでなく停車も原則禁止されています。ます。このような場所では、「人を降ろすだけ」「荷物を渡すだけ」と思っても違反になることがあります。

大切なのは、時間の長さではなく、場所と状態です。5分なら安全という考えではなく、「ここに止めてよい場所か」「すぐに動かせる状態か」を確認することが大切です。



反則金は場所や車種によって1万円以上になることがある

駐車違反の反則金は、違反の内容や車種によって異なります。放置駐車違反や駐停車違反では1万円以上の反則金になることがあります。普通車でも車を離れて停めた場合、駐車禁止場所での反則では1万5000円、駐停車禁止場所ともなれば 1万8000円の反則金となります。大型車では原則さらに高くなることとなります。

反則金が高額になるのは前述のとおり、放置駐車違反です。これは、運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で違法に駐車している場合に問題になります。駐車監視員が確認標章を取り付けることもあり、短時間でも対象になる可能性があります。

「ほんの数分だから見つからないだろう」と考えるのは危険です。駐車監視員は、繁華街や駅前、商店街、病院周辺など、違法駐車が多い場所を巡回しています。買い物や子どもの送迎で少し止めただけでも、確認されれば手続きが進むことがあります。

また、反則金だけでなく、違反点数がつく場合もあります。仕事で車を使う人にとっては、免許への影響も大きな問題です。さらに、違法駐車が原因で事故や渋滞が起きれば、反則金以上の責任を負う可能性もあります。

短時間の用事でも、近くのコインパーキングや一時利用できる駐車場を使うほうが安全です。数百円の駐車料金を惜しんで、1万円以上の負担になるのは避けたいところです。



短時間の用事でも要注意

もし送迎をする場合、道路上で待ち続けるのは避けましょう。駅や学校の近くでは、送迎車が集中し、歩行者や自転車の通行を妨げることがあります。少し離れた安全な場所で待ち合わせる、駐車場のある施設を利用するなど、無理のない方法を選ぶことが大切です。

またお迎えをする場合は注意が必要です。誰かを待っていると客待ちに該当し、時間の長短に関わらず「停車」ではなく「駐車」とみなされます。「運転席に座っていれば大丈夫」と思いがちですが、その場所が駐車禁止場所（＝停車は許されている）であった場合、非放置の駐停車違反として普通車で1万円の反則金が課せられます。

このような事態を避けるために、出発前に駐車場所を確認しておくと安心です。駅前や商業施設の近くでは、短時間用の駐車場やコインパーキングがあることが多いです。スマートフォンの地図アプリで検索すれば、目的地周辺の駐車場を事前に調べられます。



まとめ

路上駐車は、5分でも駐車違反になることがあります。大切なのは、止めている時間の長さだけではなく、駐車場所や運転者がすぐに動かせる状態かどうかです。駐車禁止場所や停車禁止場所では、短時間でも違反になる可能性があります。

反則金は違反内容や車種によって異なり、普通車でも1万円が最低額となります。買い物や送迎などの短い用事でも、車を離れるならコインパーキングなどを利用したほうが安心です。

「少しだけだから大丈夫」と考えると、反則金だけでなく、事故や近隣トラブルにつながることもあります。目的地に向かう前に駐車場所を調べておけば、余計な出費や不安を避けられます。安全な場所に止める習慣をつけることが、家計と交通安全の両方を守る近道です。



出典

長崎県警察 道路交通法第44条第１項

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー