楽天は12日、広島との試合（楽天モバイル）に2−1で勝利。先発・岸孝之が7回5安打・5奪三振・4四死球・1失点の粘投で今季初勝利を挙げた。

12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、岸孝之をズームアップ。この日の勝利で、ルーキーイヤーから20年連続勝利を挙げた岸はヒーローインタビューで「こうやって毎日たくさんのファンの方が球場に応援に来てくれているので、そのためにも僕らは一生懸命頑張ります。これからもよろしくお願いします」とファンに向けて熱いコメントを残した。

解説で出演していた野村弘樹氏は「今日の試合なんて難しかったと思います、中断があって。その中本人は考える時間が出来たと。そうポジティブに考えられるのも凄いし、3回中断があったのに7回まで投げられたのが立派ですよ。心技体ってよく言いますけど、全て備えたピッチャーですから。41ですもんね…素晴らしいです」と称賛。

同じく解説で出演していた笘篠賢治氏は「40過ぎたピッチャーのボールじゃないです。まだ低めに伸びるストレートが投げれるんですね」とピッチングを称賛し、続けて「ヒーローインタビューでは三木監督の休養とかがあって、少し気持ちがぐらついているファンの方に訴えるコメントもさすがベテラン、岸だなと思いましたね」と人柄についても絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』