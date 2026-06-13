西武３−０巨人（交流戦＝１２日）――西武が６連勝で交流戦首位。

一回に長谷川の適時二塁打で先行し、六、八回に滝沢の適時打で加点。高橋光が７回無失点で７勝目。巨人は打線が２安打と振るわず。

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西武３−０巨人（交流戦＝１２日）――ドラフト１位左腕の奮闘はまたも報われなかった。パ・リーグ首位西武を相手に、巨人の竹丸和幸（鷺宮製作所）は八回途中３失点（自責１）、自己最多１２三振を奪うも、無念の５敗目。橋上監督代行は「チーム打率が非常に高い西武に堂々たる投球。勝たせてあげたかった」とねぎらった。

一回一死から滝沢、長谷川の連打でいきなり先制点を与えたが、試合前時点でチーム打率パ・リーグ１位の打線を相手にここからギアを上げ、緩急を駆使して翻弄（ほんろう）していく。

四回は、ネビン、古賀悠をチェンジアップで連続の見逃し三振。五回は１５０キロ超の速球で平沢、渡部を空振り三振に仕留めた。六、八回にいずれも味方失策から広がったピンチで適時打を浴びたが、終盤まで高橋光と投手戦を演じた。

ただ、プロ初完投と力投しながら、０―３で黒星を喫した前回の日本ハム戦同様、この日も竹丸がマウンドにいる間に援護点はなかった。試合後は「２試合とも先制点を取られているので、次は与えないようにしたい」と悔やんだが、ルーキーにとって試練の登板が続いていると言っていい。

それでも、前回の日本ハム・北山、今回の高橋光と、ともにパ・リーグを代表する投手と投げ合う中で、「ピンチの場面で最後の１本を与えない。そういうところが、自分との違い」と教訓も胸に刻んだ。

２試合を残して、巨人の交流戦優勝はなくなった。課題を口にしつつも、「内容やボールは良くなっている。あとは失点を減らしていきたい」と前を向いた竹丸。苦境でもチームに白星をもたらせるような大黒柱を目指す。（佐野司）