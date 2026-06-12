「実は芸名ではなく『本名』だと知って驚いた男性芸能人」ランキング！ 2位「米津玄師」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は芸名ではなく『本名』だと知って驚いた男性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
圧倒的なカリスマ性と独特の世界観で音楽シーンをけん引するシンガーソングライター。そのSF小説の登場人物かのような、美しくもどこかミステリアスな響きを持つ名前は、多くの人々に強烈な印象を与えています。文字の並びや響きの格好良さから、完璧に計算された芸名だと思い込んでいたファンも少なくありません。
▼回答者コメント
「珍しい漢字なので、親御さんのセンスを感じる」（30代女性／大阪府）
「芸名のように独特で印象的な名前なので、本名だと知って驚くからです。名前の響きまで含めて、唯一無二のアーティスト感があります」（30代女性／宮崎県）
「読み方がややこしくて調べた際に知りましたが、苗字も名前も周りで聞いたことがないため」（20代女性／福岡県）
心に深く刺さる歌詞とエモーショナルな歌声で高い支持を集めるシンガーソングライター。ファーストネームがひらがなで「ひゅーい」という、まるで洋風のニックネームや絵本の主人公のような極めて珍しい名前は、一度聞いたら忘れられないインパクトを放っています。これほど個性的な名前が本名である事実に、驚きの声が殺到しました。
▼回答者コメント
「初めて見た名前だが、伸ばし棒が入っていたりとにかく変すぎるから」（40代女性／その他）
「知らなかった。どういった由縁でつけられたのか気になる」（40代女性／大阪府）
「他に、こんな珍しい名前が本名の人はいないのではないかと思う」（30代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：米津玄師／83票
圧倒的なカリスマ性と独特の世界観で音楽シーンをけん引するシンガーソングライター。そのSF小説の登場人物かのような、美しくもどこかミステリアスな響きを持つ名前は、多くの人々に強烈な印象を与えています。文字の並びや響きの格好良さから、完璧に計算された芸名だと思い込んでいたファンも少なくありません。
「珍しい漢字なので、親御さんのセンスを感じる」（30代女性／大阪府）
「芸名のように独特で印象的な名前なので、本名だと知って驚くからです。名前の響きまで含めて、唯一無二のアーティスト感があります」（30代女性／宮崎県）
「読み方がややこしくて調べた際に知りましたが、苗字も名前も周りで聞いたことがないため」（20代女性／福岡県）
1位：石崎ひゅーい／164票
心に深く刺さる歌詞とエモーショナルな歌声で高い支持を集めるシンガーソングライター。ファーストネームがひらがなで「ひゅーい」という、まるで洋風のニックネームや絵本の主人公のような極めて珍しい名前は、一度聞いたら忘れられないインパクトを放っています。これほど個性的な名前が本名である事実に、驚きの声が殺到しました。
▼回答者コメント
「初めて見た名前だが、伸ばし棒が入っていたりとにかく変すぎるから」（40代女性／その他）
「知らなかった。どういった由縁でつけられたのか気になる」（40代女性／大阪府）
「他に、こんな珍しい名前が本名の人はいないのではないかと思う」（30代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)