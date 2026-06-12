首位タイ発進を決めた藤井美羽（撮影：上山敬太）

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＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース　初日◇12日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。藤井美羽、鬼頭さくら、石井理緒が6アンダー・首位タイ発進を決めた。

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5アンダー・4位タイに山内日菜子、アマチュアの今西さくら。4アンダー・6位タイには2週連続優勝を狙う平岡瑠依、福田萌維、服部真夕、小滝水音、高木萌衣が続いた。青木香奈子は2アンダー・16位タイ発進。平岡に次ぐ賞金ランキング2位の高田菜桜も同じく16位で滑り出した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
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ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース　初日結果
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