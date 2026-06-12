当初は「アメリカ製」をうたうも後に撤回されたトランプ大統領のスマートフォン「トランプ・モバイル T1」はほぼ「HTC U24 Pro」だったことが分解調査により判明

当初は「アメリカ製」をうたうも後に撤回されたトランプ大統領のスマートフォン「トランプ・モバイル T1」はほぼ「HTC U24 Pro」だったことが分解調査により判明