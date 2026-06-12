千葉の素材にこだわる菓子店「オランダ家」各店舗にて、2026年6月21日（日）から6月28日（日）までの期間限定で、ミッフィーのお誕生日をお祝いした限定ケーキ3品が販売されます。

6月21日のミッフィーのお誕生日にあわせた特別なスイーツ。

さらに、2026年6月12日（金）には「ミッフィーとお友達」をテーマにパッケージリニューアルした「ミッフィーサブレ」と「メラニーサブレ」もラインナップします。

オランダ家「ミッフィーケーキ」

発売日：2026年6月21日(日)〜6月28日(日)

販売場所：オランダ家各店舗（※一部店舗除く）

仕様：要冷蔵商品

※品切れの際はご容赦ください。

※商品の仕様が変更になる場合がございます。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。

※税込価格は1円未満を切り下げて表示しています。

実際のお買い上げ金額と差額が生じる場合がございます。

お子様から大人まで楽しめる王道ケーキから初夏にぴったりな味わいまで、可愛いミッフィーのお顔をあしらった3種類の個性豊かなケーキが登場します。

お祝いにぴったりな華やかな仕上がりです。

ミッフィーケーキ フルーツバスケット

価格：620円(税込669円)

ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーのお顔とフルーツを飾っています。

お子様から大人まで楽しめる王道ケーキです。

ミッフィーケーキ マンゴーパッション

価格：580円(税込626円)

トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムースとココアスポンジを重ねています。

マンゴーのグラサージュを掛け、バニラムースでできたミッフィーのお顔を飾った初夏にピッタリなトロピカルケーキです。

ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ

価格：580円(税込626円)

爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースとスポンジを重ねています。

ピーチのグラサージュを掛け、バニラムースでできたミッフィーのお顔を飾っており、ラズベリーの酸味とピーチの甘味の相性が抜群です。

ミッフィーサブレ・メラニーサブレ

発売日：2026年6月12日(金)

価格：各1枚 130円(税込140円)

2026年6月12日（金）に「ミッフィーとお友達」をテーマに、ミッフィーサブレ・メラニーサブレの個包装・箱・缶をパッケージリニューアルして発売されました。

見て可愛い、食べて美味しいサブレはおやつや贈り物にもおすすめです。

ミッフィーサブレは良質なバター100％にこだわり、メラニーサブレはお子様も喜ぶチョコ味のサブレに仕上げています。

ミッフィーの誕生日を特別なケーキや、新しくなった可愛いパッケージのサブレと一緒に楽しくお祝いできます。

オランダ家「ミッフィーケーキ」「ミッフィーサブレ」「メラニーサブレ」の紹介でした。

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