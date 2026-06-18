朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）２０」で大阪喧嘩自慢のダイスケに敗れた元アウトサイダーの樋口武大が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。丸刈りとなった姿を公開した。アウトサイダー時代には朝倉に勝利したこともある樋口。２連敗でしばらく大会から遠ざかった後の再起戦だったが、敗戦。試合後のインタビューでは「出し切れなかった