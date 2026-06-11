英国製スポーツの再来を掲げたヴェルティージュ

ウェルズという英国の新興ブランドが、2021年のグッドウッド・フェスティバルで発表したのが、英国製スポーツの再来を掲げたヴェルティージュ。車重は1t以下と軽く、全長は4m以下と短い。フォードの2.0L自然吸気ユニットを、ミドシップマウントする。

【画像】たおやかな往年の感覚 ウェルズ・ヴェルティージュ 今を生きるピュア・スポーツたち 全140枚

同社が主張するのは、人を選ばないドライビングプレジャー。トラクション・コントロールだけでなく、ABSやパワーステアリングも備わらない。予算次第だが、上質なレザーやローズウッド・パネルで、車内を豪華に仕立てることもできる。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

生産拠点があるのは、グレートブリテン島中部のゲイドン近郊で、正規スタッフは9名とのこと。2022年に初回限定仕様となる25台の組み立てが始まり、納車は無事に完了。現在は、高性能なヴェルティージュ 2.0Rの提供が、小さな工場で始まっている。

ロータス・エリーゼの終了を悲しんでいる方なら、きっと興味が湧くはず。7万4995ポンド（約1575万円）を、聞き慣れないスポーツカーへ投じる余裕があるなら、特に。

250psへ強化された自然吸気の2.0L 4気筒

シャシーはレーザーカットされた鋼板製で、前後に三角形のサブフレームが備わる。ボディサイズは、ライバルに該当しそうなアルピーヌA110より更に小さい。

車重を測ると、48L入るガソリンタンクを満タンにして、963kgだった。A110 Rより、130kg以上軽いことになる。シャシーのねじり剛性は1度当たり約4万Nmで、F80型BMW M3に匹敵するとか。前後の重量配分は39：61で、若干後ろ寄りだ。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

エンジンは4気筒デュラテック・ユニットで、最新の2.0Rでは250psまで最高出力が引き上げられている。内部部品と電子制御の見直しで、実現したという。6速MTを介する後輪駆動で、リアデフは、リミテッドスリップではないオープンタイプが組まれる。

サスペンションは、前後とも鍛造アルミを用いたダブルウィッシュボーン。車高だけでなく、キャンバーとトー角の調整も素早くできる。ダンパーはスパック社製で、減衰力はジャッキアップせずに24段階から選択可能だという。

有機的なボディにディヘドラルドア

有機的にカーブを描くボディは、ケブラーを用いたFRP製。テールが垂直に切り落とされたカムテールは、眺めているだけで心がうずく。ドアは、上方へ立ち上がるディヘドラル。グループCマシンのように、サイドウィンドウの開くエリアは小さい。

リアガラスは大きいが、エンジン自体は耐熱カバーで隠れている。それを取り外すと、エメラルド社製のK6 ECUと、スロットルボディが姿を表す。給油口は、両側にある。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

アルミホイールは、スピードライン・コルセが標準。細いスポークの間から、ブルーに染まったキャリパーがチラ見えする。タイヤは、ミシュラン・パイロットスポーツ4だ。

クルマの一部になったような包まれ感

ドアを持ち上げシートへ腰を下ろすと、古いランボルギーニの印象と重なる。同社の技術者は、人間工学よりプロポーションの美しさを優先したことを認めている。高身長の人は特に、太いサイドシルが生む乗降性で実感するはず。

キャビンが、A110より狭いことは事実。とはいえ、頭上空間を確保するためルーフ部分は巧妙にえぐられ、座面から天井まで940mmが確保されている。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

シートクッションやシフトノブの位置などは、オーナーに合わせて調整可能とのこと。小柄なドライバーなら、背の高いトランスミッション・トンネルと相まって、クルマの一部になったような包まれ感へ惹かれるだろう。

スウェード風クロスが貼られたダッシュボード越しにフェンダーの峰が見え、運転席からの視界は広々。後方視界もかなり優れるが、一応バックカメラも備わる。

マツダMX-5を意識したシフトレバーのタッチ

ダッシュボードは、アナログメーターや物理スイッチが整列したシンプルなデザイン。ステアリングホイールのリムは、ソフトなレザーで巻かれる。シフトレバーのタッチは、秀抜なマツダMX-5（ロードスター）のそれを意識したそうだ。

ダッシュボード中央には、ソニー社製の2DINデッキ。高級感がある送風口と、やや不釣り合いに見えることは否めない。それでも、アップル・カープレイとアンドロイド・オートには対応し、USB-Cポートも用意されている。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

内装は、全体的に上質な素材で構成されているものの、雰囲気の統一感はもう少し高められるだろう。オーナーの好みで、カスタマイズ可能だが。車内の小物入れは限られるが、ボディの前後には、マセラティMC20のように荷室が用意されている。

気になる走りの印象とスペックは、ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（2）にて。