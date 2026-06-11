兪龍海が三遠に期限付き移籍を発表…2シーズンぶりのクラブ復帰「感謝の気持ちを全部エネルギーに変えて」

6月11日、横浜ビー・コルセアーズは兪龍海との2026－27シーズンの選手契約の締結を発表し、加えて同選手が2026－27シーズンにおいて三遠ネオフェニックスへ期限付き移籍することを報じた。

24歳の兪は神奈川県出身で、197センチ100キロのスモールフォワード。2020－21シーズンにアマチュア選手として三遠へ加入すると、2023－24シーズンから2年間同チームでプレーした。今シーズンより横浜BCに移籍し、B1公式戦計28試合の出場で、平均1.5得点1.2リバウンド0.4アシストの成績を残した。

同クラブのユースチーム出身という経歴を持つ兪だが、今シーズンは限られたプレータイムでの出場に終わった。恵まれた体格と積極的な守備を武器に、移籍先の三遠での飛躍が期待される。

今回の発表に際して、同選手は両クラブの公式HPを通じてコメントを発表。横浜BCを通じては、「憧れの横浜ビー・コルセアーズで1年間プレーできたこと、本当に幸せでした。思うように貢献できなかった分、次の場所で成長した姿を見せることが自分の答えだと思っています。支えてくださった皆さん、ありがとうございました」と感謝の言葉を残した。

また、新天地となる三遠を通じては、「来シーズン三遠ネオフェニックスに戻ります、兪です。こんな自分をもう一度迎え入れてくれる三遠ネオフェニックス クラブ関係者、そしてチームの皆さんに、心から感謝しています。この感謝の気持ちを全部エネルギーに変えて、今度こそ結果で恩返しします。どうぞよろしくお願いいたします」と、古巣復帰への意気込みを語っている。

【動画】兪の2025－26シーズンハイライト