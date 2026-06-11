「自分たちがやってきた戦術でまずトライ」、上田綺世はオランダ戦に向けて「ここに来て変える必要はない」

「自分たちがやってきた戦術でまずトライ」、上田綺世はオランダ戦に向けて「ここに来て変える必要はない」