『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』上映イベント “百夜陸王”鈴木秀脩＆“ファイヤキャンドル”三本木大輔がトークショー
東京ドームシティにある“ヒーローショーの聖地”シアターGロッソでは、7月30日に映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のBlu-ray販売を記念したスペシャルイベント「映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会」を開催する。
【写真】『ゴジュウブンブン』登場したレジェンドキャスト
映画の応援上映は声出し・歓声・応援OK。うちわ・タオル・ペンライトなど応援グッズの持ち込みも可能となっている。まさに“ナンバーワン”な声援をヒーローに届け、会場を最高に“バクアゲ”られる。さらに『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩、ファイヤキャンドル役の三本木大輔を迎えた一夜限りのトークショーも開催する。
制作の舞台裏や、今だから明かせる撮影エピソードなど、ファン必見の貴重なトークが盛りだくさんとなる予定だ。
鈴木はXを更新し「《願いを叶えるバクアゲ特別上映会》！！みんなで盛り上がるしかないでしょ！！！トークショーもあるので、ぜひ会いに来てください〜」とポストし、三本木も「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会トークショー ひでと一緒におじゃまします！！Gロッソで俺たちと握手」と呼びかけていた。
【写真】『ゴジュウブンブン』登場したレジェンドキャスト
映画の応援上映は声出し・歓声・応援OK。うちわ・タオル・ペンライトなど応援グッズの持ち込みも可能となっている。まさに“ナンバーワン”な声援をヒーローに届け、会場を最高に“バクアゲ”られる。さらに『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩、ファイヤキャンドル役の三本木大輔を迎えた一夜限りのトークショーも開催する。
鈴木はXを更新し「《願いを叶えるバクアゲ特別上映会》！！みんなで盛り上がるしかないでしょ！！！トークショーもあるので、ぜひ会いに来てください〜」とポストし、三本木も「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会トークショー ひでと一緒におじゃまします！！Gロッソで俺たちと握手」と呼びかけていた。