結婚を意識し始めた矢先、パートナーから自分の人生を根底から覆すような条件を突きつけられたらどうするか。ガールズちゃんねるに「彼氏が田舎出身」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主（26歳）は、同棲して2年になる彼氏から結婚を持ちかけられている。しかし先月末、彼から初めて「長男なので親の家業を継いで地元で暮らす」「早く連れて帰りたい」という衝撃の事実を告げられたという。「特大地雷でしょ都会