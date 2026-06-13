荒木友輔氏と三原純氏の担当2試合目が決定した北中米共催ワールドカップ（W杯）に参加している日本人審判コンビが、世界情勢から注目を集めるカードを担当することが発表された。今大会には日本から荒木友輔審判員、三原純審判員の2人が選出されている。両氏は開催国アメリカの初戦となるパラグアイ戦で第4審判と第5審判を務めてW杯デビューとなる予定だが、国際サッカー連盟（FIFA）から、すでに2試合目の担当が発表された。