どんな薬にも一定の薬効があるが、同時に「副作用」が出るリスクも否定できない。発達障害の子どもを持つ保護者のなかには、病院で“発達障害の薬”を処方されて「飲ませていいのか？」と心配になったことがある人も、きっといるはずだ。果たして薬物療法とはどのように付き合っていけばいいのか。新刊『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』の著者で小児科専門医の武田洋子先生が、臨床経験をもとに分かりやす