中国の大手通販サイトで販売されている、オレンジ色に実った大きな果実。商品紹介を見ると「愛媛48号 紅公主」との文字が。紅公主とは「紅プリンセス」という意味。愛媛県が開発した高級かんきつ、愛媛果試第48号のブランド名「紅プリンセス」と同じ名前です。紅プリンセスは愛媛県が約20年をかけて開発し、2025年に本格販売を始めたばかりの新品種。そんなブランドミカンがすでに中国に流出した可能性があり、県が事実確認を進め