お気に入りのステッカーを愛車に貼っている人も多いのではないでしょうか。本記事ではステッカーを貼っていい場所や違反になるケース、貼るおすすめ場所、ステッカーを貼るメリット/デメリット、種類などについて解説します。【写真】給油口カバーに貼ると…なるほどいい感じ♪車にステッカーは貼ってもいい？車へのステッカー貼り付けは、安全の妨げになる場所でなければ違反になりません。たとえば、車の塗装面や後部座席の窓な