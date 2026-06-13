俳優の足立梨花（33）が11日放送の東海テレビの『千原ジュニアのヘベレケ』（毎週木曜深0：15）に出演。超豪華な、同級生たちを明かした。【写真】パンツ丸見え？下半身を開脚超ミニスカ姿の足立梨花高校入学とともに上京したという足立は、MCの千原ジュニアから「堀越？」と聞かれると、「日出の方なんです、一応芸能学校に」と答えた。また「日出の同学年が結構いっぱいいて、染谷将太、仲野太賀、剛力彩芽、滝沢カレン