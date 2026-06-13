接客業をしていると、到底理解できない理不尽な要求を突きつけてくるクレーマーに遭遇することがある。 投稿を寄せた広島県の40代女性は、「とある100均に勤めていたころ」に遭遇した常連客の呆れた行動を振り返る。その客は、50枚入りの商品が「ほとんど使えないものだった」とクレームをつけてきたという。 「残りは？とも確認出来ず、新しい商品をお渡しする理不尽さ…」 「その商品のパッケージに、2、3枚破け