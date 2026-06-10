　6月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は155銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが9銘柄、値下がりは47銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は690円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　　877　 +150（ +20.6%）
2位 <4014>　カラダノート　　　　500　　+80（ +19.0%）
3位 <9417>　スマバ　　　　　　　531　　+80（ +17.7%）
4位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 29.3　 +4.3（ +17.2%）
5位 <4174>　アピリッツ　　　　995.9 +130.9（ +15.1%）
6位 <9444>　トーシンＨＤ　　　247.3　+20.3（　+8.9%）
7位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.5　 +0.5（　+8.3%）
8位 <7694>　いつも　　　　　　　550　　+38（　+7.4%）
9位 <2751>　テンポスＨＤ　　　 3839　 +229（　+6.3%）
10位 <3758>　アエリア　　　　　　237　　+12（　+5.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1100　 -400（ -26.7%）
2位 <6480>　トムソン　　　　　 1550　 -370（ -19.3%）
3位 <5032>　エニーカラー　　　 2375　 -500（ -17.4%）
4位 <9166>　ＧＥＮＤＡ　　　　　492　 -100（ -16.9%）
5位 <5031>　モイ　　　　　　　　421　　-41（　-8.9%）
6位 <2459>　アウン　　　　　　　153　　-13（　-7.8%）
7位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　100.8　 -5.2（　-4.9%）
8位 <7859>　アルメディオ　　　　256　　-13（　-4.8%）
9位 <3645>　メディカルＮ　　　222.8　-11.2（　-4.8%）
10位 <4334>　ユークス　　　　　　390　　-13（　-3.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　 2049.9　+35.9（　+1.8%）
2位 <8801>　三井不　　　　　 1565.1　+18.6（　+1.2%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　298　　 +3（　+1.0%）
4位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　414　 +1.1（　+0.3%）
5位 <8591>　オリックス　　　　 6180　　+13（　+0.2%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　513　 +0.8（　+0.2%）
7位 <8035>　東エレク　　　　　61900　　+70（　+0.1%）
8位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2755　 +3.0（　+0.1%）
9位 <4568>　第一三共　　　　 2489.9　 +2.4（　+0.1%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　　68900　-1600（　-2.3%）
2位 <5801>　古河電　　　　　　40151　 -889（　-2.2%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　10400　 -230（　-2.2%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　17030　 -370（　-2.1%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 6331　 -130（　-2.0%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 4224　　-84（　-1.9%）
7位 <6981>　村田製　　　　　 8490.1 -159.9（　-1.8%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　　 7740　 -104（　-1.3%）
9位 <6976>　太陽誘電　　　　　15460　 -195（　-1.2%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　 4142　　-52（　-1.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース