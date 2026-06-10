[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇80銘柄・下落155銘柄（東証終値比）
6月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は155銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが9銘柄、値下がりは47銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は690円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <460A> ＢＲＡＮＵ 877 +150（ +20.6%）
2位 <4014> カラダノート 500 +80（ +19.0%）
3位 <9417> スマバ 531 +80（ +17.7%）
4位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 29.3 +4.3（ +17.2%）
5位 <4174> アピリッツ 995.9 +130.9（ +15.1%）
6位 <9444> トーシンＨＤ 247.3 +20.3（ +8.9%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 6.5 +0.5（ +8.3%）
8位 <7694> いつも 550 +38（ +7.4%）
9位 <2751> テンポスＨＤ 3839 +229（ +6.3%）
10位 <3758> アエリア 237 +12（ +5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6072> 地盤ＨＤ 1100 -400（ -26.7%）
2位 <6480> トムソン 1550 -370（ -19.3%）
3位 <5032> エニーカラー 2375 -500（ -17.4%）
4位 <9166> ＧＥＮＤＡ 492 -100（ -16.9%）
5位 <5031> モイ 421 -41（ -8.9%）
6位 <2459> アウン 153 -13（ -7.8%）
7位 <2778> パレモ・ＨＤ 100.8 -5.2（ -4.9%）
8位 <7859> アルメディオ 256 -13（ -4.8%）
9位 <3645> メディカルＮ 222.8 -11.2（ -4.8%）
10位 <4334> ユークス 390 -13（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 2049.9 +35.9（ +1.8%）
2位 <8801> 三井不 1565.1 +18.6（ +1.2%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 298 +3（ +1.0%）
4位 <6472> ＮＴＮ 414 +1.1（ +0.3%）
5位 <8591> オリックス 6180 +13（ +0.2%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 513 +0.8（ +0.2%）
7位 <8035> 東エレク 61900 +70（ +0.1%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2755 +3.0（ +0.1%）
9位 <4568> 第一三共 2489.9 +2.4（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 68900 -1600（ -2.3%）
2位 <5801> 古河電 40151 -889（ -2.2%）
3位 <5802> 住友電 10400 -230（ -2.2%）
4位 <4062> イビデン 17030 -370（ -2.1%）
5位 <9984> ＳＢＧ 6331 -130（ -2.0%）
6位 <6723> ルネサス 4224 -84（ -1.9%）
7位 <6981> 村田製 8490.1 -159.9（ -1.8%）
8位 <5713> 住友鉱 7740 -104（ -1.3%）
9位 <6976> 太陽誘電 15460 -195（ -1.2%）
10位 <5803> フジクラ 4142 -52（ -1.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <460A> ＢＲＡＮＵ 877 +150（ +20.6%）
2位 <4014> カラダノート 500 +80（ +19.0%）
3位 <9417> スマバ 531 +80（ +17.7%）
4位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 29.3 +4.3（ +17.2%）
5位 <4174> アピリッツ 995.9 +130.9（ +15.1%）
6位 <9444> トーシンＨＤ 247.3 +20.3（ +8.9%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 6.5 +0.5（ +8.3%）
8位 <7694> いつも 550 +38（ +7.4%）
9位 <2751> テンポスＨＤ 3839 +229（ +6.3%）
10位 <3758> アエリア 237 +12（ +5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6072> 地盤ＨＤ 1100 -400（ -26.7%）
2位 <6480> トムソン 1550 -370（ -19.3%）
3位 <5032> エニーカラー 2375 -500（ -17.4%）
4位 <9166> ＧＥＮＤＡ 492 -100（ -16.9%）
5位 <5031> モイ 421 -41（ -8.9%）
6位 <2459> アウン 153 -13（ -7.8%）
7位 <2778> パレモ・ＨＤ 100.8 -5.2（ -4.9%）
8位 <7859> アルメディオ 256 -13（ -4.8%）
9位 <3645> メディカルＮ 222.8 -11.2（ -4.8%）
10位 <4334> ユークス 390 -13（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 2049.9 +35.9（ +1.8%）
2位 <8801> 三井不 1565.1 +18.6（ +1.2%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 298 +3（ +1.0%）
4位 <6472> ＮＴＮ 414 +1.1（ +0.3%）
5位 <8591> オリックス 6180 +13（ +0.2%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 513 +0.8（ +0.2%）
7位 <8035> 東エレク 61900 +70（ +0.1%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2755 +3.0（ +0.1%）
9位 <4568> 第一三共 2489.9 +2.4（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 68900 -1600（ -2.3%）
2位 <5801> 古河電 40151 -889（ -2.2%）
3位 <5802> 住友電 10400 -230（ -2.2%）
4位 <4062> イビデン 17030 -370（ -2.1%）
5位 <9984> ＳＢＧ 6331 -130（ -2.0%）
6位 <6723> ルネサス 4224 -84（ -1.9%）
7位 <6981> 村田製 8490.1 -159.9（ -1.8%）
8位 <5713> 住友鉱 7740 -104（ -1.3%）
9位 <6976> 太陽誘電 15460 -195（ -1.2%）
10位 <5803> フジクラ 4142 -52（ -1.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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