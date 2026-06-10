みきママ、運動会の手作り弁当を披露 “6段重”に彩り豊かなおかずやメインがぎっしり「すごい豪華」「ボリューミー」
NEWS・小山慶一郎の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が、10日までに自身のインスタグラムを更新。運動会の手作り弁当を披露した。
【動画】「すごい豪華」「ボリューミー」彩り豊かなおかずやメインがぎっしりな“6段重”の手作り弁当
みきママは「【運動会弁当です!!】一回作ると翌日まで楽しめるので作りおきおかずみたいでいいですよね」と、6つのお重風の容器にぎっしりと主食やおかず、デザートを詰めた弁当の数々を公開。
メニューについて「今回のリクエストはサンドウィッチでした」「お肉は毎回唐揚げと肉巻きなんですよね」と、子どもたちのリクエストや定番の人気おかずを網羅していることを紹介した。
さらに、これからの季節に役立つお弁当のライフハックとして「運動会は暑いので冷たいスイーツを保冷剤ガンガンで持っていくのがおすすめです」と紹介しつつ、あまりのボリュームに「もちろん閉まらないのでラップでウーバーイーツみたいにして持っていきました」と、ユーモアあふれるおちゃめな舞台裏も明かした。
コメント欄には「どれもこれもおいしそ〜」「すごい豪華」「運動会にピッタリですね」「ボリューミー」などの声が寄せられている。
みきママは、長男（はる兄）、次男（れんくん）、長女（杏ちゃん）と3人の子を持つ母。夫とは23年3月に離婚している。
【動画】「すごい豪華」「ボリューミー」彩り豊かなおかずやメインがぎっしりな“6段重”の手作り弁当
みきママは「【運動会弁当です!!】一回作ると翌日まで楽しめるので作りおきおかずみたいでいいですよね」と、6つのお重風の容器にぎっしりと主食やおかず、デザートを詰めた弁当の数々を公開。
メニューについて「今回のリクエストはサンドウィッチでした」「お肉は毎回唐揚げと肉巻きなんですよね」と、子どもたちのリクエストや定番の人気おかずを網羅していることを紹介した。
コメント欄には「どれもこれもおいしそ〜」「すごい豪華」「運動会にピッタリですね」「ボリューミー」などの声が寄せられている。
みきママは、長男（はる兄）、次男（れんくん）、長女（杏ちゃん）と3人の子を持つ母。夫とは23年3月に離婚している。