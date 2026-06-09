『ぽこあポケモン』無料アプデ＆有料追加コンテンツ発売決定 水の中で街づくりが可能に【ニンダイ】
任天堂は9日、新情報を発表する『ニンテンドーダイレクト』（ニンダイ）を配信し、ゲームの新情報を発表した。Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこあポケモン』の無料アップデート＆有料追加コンテンツの発売が発表された。
【画像】全く新しい街づくり！新たなポケモンも登場!?
無料アップデート（Ver.2.0.0）では、わざ「ダイビング」が使えるようになり、メタモンが水中でも行動できるように。そして、水の中でも街づくりが行えるようになる。今年8月に配信予定。
1〜3弾からなる有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』では、第1弾で水の中の街「ブクブクうみぞこの街」が8月に配信予定。水の中で暮らすポケモンたちとの新たな出会いが待っている。
第2弾は2026年冬、第3弾は2027年の配信を予定している。
2025年6月に発売した新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の発売から1年経過したタイミングでの配信で、『ニンダイ』では近年、『トモダチコレクション』、『リズム天国』などの新作発表や『カービィのエアライダー』、『ゼルダ無双 封印戦記』などの情報を発表していた。
【画像】全く新しい街づくり！新たなポケモンも登場!?
無料アップデート（Ver.2.0.0）では、わざ「ダイビング」が使えるようになり、メタモンが水中でも行動できるように。そして、水の中でも街づくりが行えるようになる。今年8月に配信予定。
第2弾は2026年冬、第3弾は2027年の配信を予定している。
2025年6月に発売した新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の発売から1年経過したタイミングでの配信で、『ニンダイ』では近年、『トモダチコレクション』、『リズム天国』などの新作発表や『カービィのエアライダー』、『ゼルダ無双 封印戦記』などの情報を発表していた。