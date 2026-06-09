【韓国俳優】クォン・サンウ、長男の近影を“顔出し”で公開 身長180センチ超＆父親似の姿に反響続々「すごくハンサム」
韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・ルッキさん（17）とのショッピング風景を公開し、成長した姿に反響を呼んでいる。
【動画】「本当にかっこいい」クォン・サンウ激似の長男に絶賛する声続々！家族で買い物をする様子
ソン・テヨンは「クォン・サンウ似の息子クォン・ルッキがファッションに目覚めた日のvlog」と題した動画で、長男が「スウェットパンツではなく、ジーンズのようなズボンを履きたい」と話したことをきっかけに、家族で買い物へ出かける様子を披露。そこには、身長183センチのクォン・サンウと並ぶほど大きく成長し、父譲りのルックスをした長男の姿が捉えられていた。
食事中、父と長男が言葉を交わすシーンはなく、寡黙な2人だったが、買い物になると一転。クォン・サンウが率先して長男の試着を手伝い、「脚が長いから丈もぴったり」「半袖を着て、これを着ればちょうどいいね」と話し、息子を優しく見守る父親としての素顔をのぞかせている。
この動画に、コメント欄には「うわー本当にリトルクォン・サンウ」「すごいすごい ルッキ すごくハンサム」「とてもかっこいい家族」「もうルッキはすごくかっこいい」「本当にかっこいい」と絶賛する声が集まっていた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男が誕生。15年1月に長女・リホさん（11）が誕生。20年にアメリカへ移住した。
【動画】「本当にかっこいい」クォン・サンウ激似の長男に絶賛する声続々！家族で買い物をする様子
ソン・テヨンは「クォン・サンウ似の息子クォン・ルッキがファッションに目覚めた日のvlog」と題した動画で、長男が「スウェットパンツではなく、ジーンズのようなズボンを履きたい」と話したことをきっかけに、家族で買い物へ出かける様子を披露。そこには、身長183センチのクォン・サンウと並ぶほど大きく成長し、父譲りのルックスをした長男の姿が捉えられていた。
この動画に、コメント欄には「うわー本当にリトルクォン・サンウ」「すごいすごい ルッキ すごくハンサム」「とてもかっこいい家族」「もうルッキはすごくかっこいい」「本当にかっこいい」と絶賛する声が集まっていた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男が誕生。15年1月に長女・リホさん（11）が誕生。20年にアメリカへ移住した。