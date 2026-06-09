『ラブ≠コメディ』中島健人の多彩な表情に心つかまれる！ ギャップ満載の場面写真解禁
中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、主人公の人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島健人）の多彩な表情を捉えた場面写真3点が解禁された。
【写真】ケンティーのギャップ満載『ラブ≠コメディ』場面写真（3枚）
本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
主人公・神崎麗司（中島健人）は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を目前に控え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える中、またしても届いたのは王道ラブコメへの出演オファーだった。
現場では明るく軽やかに振る舞いながらも、本音ではどこか冷めた視線を持ち、ときに鋭い言葉を放つ麗司。一方で、優しくて人情味もにじませる不器用な男である彼が、共演相手の人気アイドル・南風美里（長濱ねる）と出会い、役と真っ直ぐに向き合うその姿に、少しずつ心を動かされていく――。
今回解禁されたのは、麗司の多彩な表情を捉えた場面写真3点。1点目は、本作で登場するテレビ局のキャラクター“アルP”に床ドンを披露するシーン。“アルP”を抱きかかえる麗司の表情は、なぜか真剣そのもの。一体どのようなシチュエーションで登場するのか？ 想像をかき立てられる1枚となっている。
2点目は、自宅で座り、両頬に手を当てながら悩んでいる姿。普段は見せない、可愛らしい一面にも注目だ。3点目は、頬杖をついてどこか誇らしげな笑顔をのぞかせるカット。多彩な表情をみせる写真の数々からは、麗司がひたむきに自分と向き合いながら成長していく様子が垣間見える。
本作は制作初期の段階から、中島をイメージして麗司のキャラクター像を構築していった。ドキュメンタリーのようなリアリティを持ちながら、コメディとして成立させるために必要な“二面性”を体現できる存在として、中島はまさに適任だったという。
中島は、麗司という人物の魅力について「自分に対して美学を持っていて、夢に対しても情熱がある。そしてそれを隠さずに、自分の喜怒哀楽に真面目に向き合って、一生懸命かっこつけていく。そこが麗司の素直な良いところなんじゃないかなと思っています」とコメント。さらに紙谷監督は、現場の雰囲気づくりを何よりも重視し、俳優陣から自然な芝居を引き出していったと語る。
紙谷監督は「ただのラブコメだと思って観ると、いい意味で裏切られると思います。キュンキュン以上に、心が温かくなるものを持ち帰っていただけるはず。『明日も頑張ろう』と思える作品になっていると思います」と出来に自信をのぞかせている。
なおムビチケ前売券は、カード、オンライン、コンビニ各券種が販売中。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。
【写真】ケンティーのギャップ満載『ラブ≠コメディ』場面写真（3枚）
本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
主人公・神崎麗司（中島健人）は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を目前に控え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える中、またしても届いたのは王道ラブコメへの出演オファーだった。
今回解禁されたのは、麗司の多彩な表情を捉えた場面写真3点。1点目は、本作で登場するテレビ局のキャラクター“アルP”に床ドンを披露するシーン。“アルP”を抱きかかえる麗司の表情は、なぜか真剣そのもの。一体どのようなシチュエーションで登場するのか？ 想像をかき立てられる1枚となっている。
2点目は、自宅で座り、両頬に手を当てながら悩んでいる姿。普段は見せない、可愛らしい一面にも注目だ。3点目は、頬杖をついてどこか誇らしげな笑顔をのぞかせるカット。多彩な表情をみせる写真の数々からは、麗司がひたむきに自分と向き合いながら成長していく様子が垣間見える。
本作は制作初期の段階から、中島をイメージして麗司のキャラクター像を構築していった。ドキュメンタリーのようなリアリティを持ちながら、コメディとして成立させるために必要な“二面性”を体現できる存在として、中島はまさに適任だったという。
中島は、麗司という人物の魅力について「自分に対して美学を持っていて、夢に対しても情熱がある。そしてそれを隠さずに、自分の喜怒哀楽に真面目に向き合って、一生懸命かっこつけていく。そこが麗司の素直な良いところなんじゃないかなと思っています」とコメント。さらに紙谷監督は、現場の雰囲気づくりを何よりも重視し、俳優陣から自然な芝居を引き出していったと語る。
紙谷監督は「ただのラブコメだと思って観ると、いい意味で裏切られると思います。キュンキュン以上に、心が温かくなるものを持ち帰っていただけるはず。『明日も頑張ろう』と思える作品になっていると思います」と出来に自信をのぞかせている。
なおムビチケ前売券は、カード、オンライン、コンビニ各券種が販売中。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。