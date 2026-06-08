愛猫の頭に「ハゲ」を見つけ、動物病院へ駆け込んだ飼い主さん。その結末に多くの反響が寄せられています。話題の投稿は154万回以上表示され「勉強になりました」「ねこちゃんの後頭部って愛しい」「素晴らしい後頭部」とのコメントが寄せられていました。

【写真：愛猫の頭に『ハゲ』を発見→病院に行った結果…獣医から告げられた『驚きの診断結果』】

動物病院へ駆け込んだ結果

Xアカウント「m」に投稿されたのは、愛猫の異変に気がついた飼い主さんのエピソードです。飼い主さんは、愛猫の「さすけ」くんの頭に「ハゲ」を見つけたため、動物病院を受診したそうです。

検査をしてもらったところ、獣医さんから告げられた診断結果は、病気でも怪我でもなく、なんとただの「つむじ」だったとのことです。愛猫を大切に想うがゆえの、飼い主さんの優しくて微笑ましい出来事でした。

さすけくんは、先輩猫の「こてつくん」と一緒に暮らしているそうです。こてつくんは子猫時代、体が細くて飼い主さんもとても心配していたそうですが、今では海外のユーザーから「脚が太すぎる」とコメントが寄せられるほど立派に成長したといいます。飼い主さんの深い愛情に見守られながら、元気に、そして賑やかに暮らしているさすけくんとこてつくんでした。

微笑ましい結末にX民もほっこり

さすけくんのつむじを見たXユーザーたちからは「色んな病院エピ拝見してましたが、そんな可愛いことある？てなくらい優勝」「よかったよかった」「ちょっと猫のつむじ探してくる」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「m」では、さすけくんとこてつくんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「m」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。