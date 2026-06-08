画像は岡田結実さんの公式YouTubeチャンネルよりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。なんとあの人気タレントの岡田結実さんがご自身のYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが入ってきましたよ！！久々に岡田さんを見たような気がするのですが、どうやらご結婚、そしてご出産もされた事を動画の中で報告されていました。これは色々とおめでたいですね！！

詳細を書いておくと、2025年4月3日にご自身のインスタグラムで結婚を報告。こちらの投稿です。

岡田結実(@okada_yui_official)がシェアした投稿

そして、報道によるとお相手は、美容関係の会社に勤める同年代の一般男性だそうで、仕事上の関係ではなく、プライベートな場で出会い1年ほどの交際を経てゴールインしたとのこと。YouTubeの1本目の動画では美容が好きとお話されていたので、まさにこの分野の情報交換などでご主人とは親交を深められたのかなぁと想像してしまいますね。素敵なご縁ですね。それから2026年2月4日には第一子をご出産。そのことについてもご自身のインスタグラムで報告をされています。こちらの投稿です。この投稿をInstagramで見る

岡田結実(@okada_yui_official)がシェアした投稿

ちなみにインスタグラムには、お父様である芸人・ますだおかだの岡田圭右さんとは共演NGだそうですが、非常に仲の良さが伝わる写真と文章を投稿されていましたよ。こちらの投稿です。この投稿をInstagramで見る

岡田結実(@okada_yui_official)がシェアした投稿

さて、YouTubeの話題に話を戻しますが、とりあえず百聞は一見に如かずですね！まずは1本目の動画を見てみましょう。こちらです！撮影にはお兄さんが制作に協力している様子。そして岡田結実さんは美容が大好きだそうで、YouTubeでは美容系の情報を発信していくそう。また、育児についても触れていきたいとのことなので、ゆくゆくはファンとの交流会をやってみたいというようなお話をされていました。これは楽しみですね。筆者、数年前ですが、岡田結実さんがご家族そろって焼肉屋さんでお食事されている所をお見かけした事があるのですが、本当に仲良しな感じが伝わってきました。今後の動画でもそのアットホームな雰囲気が見られると思うと非常に楽しみだなぁと感じています。ちなみに、チャンネルの概要欄にはこのような文章が…『結実』と書いて『ゆい』と読む。これはしっかり覚えておきましょうね！！というわけでNicheee!はこれからも、岡田結実さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！それではお達者で！また！（Written by 雑学言宇蔵）【Not Sponsored 記事】