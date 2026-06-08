パジャマ姿の「あおぎり高校」メンバー達がグッズに！「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」発売決定
viviONは、ハズレなしのオンラインくじサービス「viviON BLUEくじ」を発売する。第一弾はVTuberグループ「あおぎり高校」のパジャマパーティーがテーマとなる「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」となり、6月17日12時より7月15日17時にかけて「viviON BLUE」で販売される。価格は一回770円で、景品の発送は11月上旬予定。
「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」ではクッションやラバーマット、アクリルスタンドや缶バッジがラインナップされ、購入特典が付属するセット販売なども行なわれる。販売ページは後日「あおぎり高校職員室」のXアカウントにて告知予定。
購入時はくじ1回ごとに抽選が行なわれ、当選者には期間毎に絵柄が変わる「ブロマイドセット（全4種）」がプレゼントされるほか、Xキャンペーンも開催。11月にはゲオ店頭にて、ラスト賞として「ブランケット」を追加した「リアルくじ」が発売される予定となっている。
「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」【景品ラインナップ】
【A賞】クッション（全1種）
【B賞】ラバーマット（全1種）
【C賞】アクリルスタンド（全13種）
【D賞】74mm缶バッジ（全13種）
セット販売
・10連セット（A／B）：各7,700円
くじ10回＋特典ミニ色紙ランダム1枚
・20連セット（A／B）：各15,400円
くじ10回 ＋ くじ1回無料券 ＋ 特典ミニ色紙ランダム2枚（※1回につき2個分が抽選）
・コンプセット（A／B）：各38,500円
A賞～D賞28種各1点＋重複ランダム22種＋対象券種（AまたはB）の特典ミニ色紙すべて
【購入特典】ミニ色紙（A券／全6種、B券／全7種）
※A券・B券により当選する絵柄が異なり、10連・20連・コンプセットでの購入が対象となる。
購入特典のミニ色紙【キャンペーン】
Wチャンス
Xキャンペーン【リアルくじ】
ゲオ店頭にて販売される「リアルくじ」ではラスト賞として「ブランケット」が追加予定