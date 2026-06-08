【viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡】 販売期間：6月17日12時～7月15日17時 価格：一回770円

viviONは、ハズレなしのオンラインくじサービス「viviON BLUEくじ」を発売する。第一弾はVTuberグループ「あおぎり高校」のパジャマパーティーがテーマとなる「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」となり、6月17日12時より7月15日17時にかけて「viviON BLUE」で販売される。価格は一回770円で、景品の発送は11月上旬予定。

「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」ではクッションやラバーマット、アクリルスタンドや缶バッジがラインナップされ、購入特典が付属するセット販売なども行なわれる。販売ページは後日「あおぎり高校職員室」のXアカウントにて告知予定。

購入時はくじ1回ごとに抽選が行なわれ、当選者には期間毎に絵柄が変わる「ブロマイドセット（全4種）」がプレゼントされるほか、Xキャンペーンも開催。11月にはゲオ店頭にて、ラスト賞として「ブランケット」を追加した「リアルくじ」が発売される予定となっている。

「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」

【景品ラインナップ】

【A賞】クッション（全1種）

【B賞】ラバーマット（全1種）

【C賞】アクリルスタンド（全13種）

【D賞】74mm缶バッジ（全13種）

セット販売

・10連セット（A／B）：各7,700円

くじ10回＋特典ミニ色紙ランダム1枚

・20連セット（A／B）：各15,400円

くじ10回 ＋ くじ1回無料券 ＋ 特典ミニ色紙ランダム2枚（※1回につき2個分が抽選）

・コンプセット（A／B）：各38,500円

A賞～D賞28種各1点＋重複ランダム22種＋対象券種（AまたはB）の特典ミニ色紙すべて

【購入特典】ミニ色紙（A券／全6種、B券／全7種）

※A券・B券により当選する絵柄が異なり、10連・20連・コンプセットでの購入が対象となる。

購入特典のミニ色紙

【キャンペーン】

Wチャンス

Xキャンペーン

【リアルくじ】

ゲオ店頭にて販売される「リアルくじ」ではラスト賞として「ブランケット」が追加予定