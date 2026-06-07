&TEAM・K「ブルーロック」実写映画で演じる凪誠士郎とのプリクラ披露に反響相次ぐ「2ショットエモい」「欲しすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/07】日本発のグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が6月6日、自身のInstagramを更新。プリクラを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】&TEAMメンバー「そっくり」と話題の人気キャラと2ショット
Kはポップコーンの絵文字とともに、映画館で写された写真などを複数枚投稿。また、8月7日公開となる漫画・アニメの実写映画『ブルーロック』で自身が演じる凪誠士郎と向き合うプリクラや、プリクラを手にしたセルフショットなども投稿している。
この投稿は「映画館にKがいたら卒倒する」「凪との2ショットエモい」「役の雰囲気完璧」「めちゃくちゃかっこいい」「そっくり！」「プリクラ欲しすぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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◆K、プリクラ披露
Kはポップコーンの絵文字とともに、映画館で写された写真などを複数枚投稿。また、8月7日公開となる漫画・アニメの実写映画『ブルーロック』で自身が演じる凪誠士郎と向き合うプリクラや、プリクラを手にしたセルフショットなども投稿している。
◆Kの投稿に反響
この投稿は「映画館にKがいたら卒倒する」「凪との2ショットエモい」「役の雰囲気完璧」「めちゃくちゃかっこいい」「そっくり！」「プリクラ欲しすぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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