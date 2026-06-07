元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。現在の生活や職業について語った。

MCの満島真之介から現在の食生活を問われると「コンビニなんですよ、ずっと」と桝氏。22年に日テレを退社し、現在は同大の研究者となっただけに、「僕今京都と東京を行ったり来たりしているんですよ。大学が京都で」と打ち明けた。

「だから平日は京都で、週末東京っていう生活をしていて。この後京都に行きます。明日授業もあります」と語った。

満島が「授業も持っているんですか」と驚くと、桝氏は「僕こう見えても職業、大学の先生なんですよ」と告白。「同志社大学って大学で普通に先生を。ゲストとかじゃなくて、ガチ教員なんですよ」と続けた。

「僕普通に社員証も同志社ですし、社会保険も全部大学です」と語り、「たぶん僕、普通に定年までいると思いますよ、だから」と明言した。

満島が「桝さんの授業を受けたければ同志社に入学した方がいいですか」と話すと、「来てくれればいますし。たまに“中学生のとき見てました”みたいな子が、今生徒で入ってきてくれるんです」と目を細めた。

また桝氏は自身の研究内容については「科学をどう伝えるかとか、科学者と社会をどうつなぐかっていう研究なんです」と話していた。