日本テレビ系名物演芸番組「笑点」（日曜午後5時半）が、7日に放送され、同日の回で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。

この日の冒頭で、「笑点」が「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表。番組内では、「60年ずっと同じやり方で大喜利し続けた番組」として、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽（79）へ認定証が手渡された。

この日の放送では、大喜利の前にギネス認定が発表された。好楽は「私ね、ギプスをはめたことあるけどさ、ギネスは初めてですよ」と笑わせつつ、「いただきました！」と認定証を手に笑顔を見せた。

CM後、昇太が「さぁみなさん、大喜利やりますよ！」と呼びかけるも、メンバーは「え、やるの？」と浮かない表情。昇太は「この1回も記録更新になるわけです。頑張ってみなさん」とエール。古参の三遊亭小遊三（79）が「あ〜なるほど」と納得するも、好楽は「何が『あ〜なるほど』よ。抜かれることないでしょ」と笑わせた。