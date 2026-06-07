「食べ放題」というワードに、思わず胸が躍る人も多いのではないでしょうか。どうやらそのワクワク感は、人間だけのものではないようです。



【動画】食べ放題した結果→体中カスまみれに！

「残りカスなので食べ放題をしました」



そんな楽しいコメントとともに投稿された、1匹のハムスターの姿がXで反響を呼んでいます。ブロッコリーの袋の中にすっぽり潜り込んでいるのは、「プルャ」くん（1歳7カ月・男の子）。



袋を覗き込み、何やらモゾモゾしています。次の瞬間、袋からひょっこり顔を出したプルャくんはーーなんと、おヒゲも体も緑色に。



全身にブロッコリーをまとい、“食べ放題タイム”を思い切り満喫したようです。



この投稿に「幸せそう」「満足気ににんまりしててかわいい」「ブロッコリーでシャワー浴びたみたい」「体中におやつ付けてかわいい」「ブロッコリー風味に味付けされている」など、悶絶する声が寄せられています。



ケージに戻る姿もかわいすぎた！

飼い主のえだまめ（@soruto2nd）さんによると、プルャくんは乾燥ブロッコリーが大好物なのだとか。



「このときは食べ終わった袋の底に細かいブロッコリーが残っていたので、プルャに食べ放題をさせてあげたんです」



満喫した様子で袋から出てきたプルャくん。その後は、スタスタとケージへ戻っていったそうです。



「夫婦で笑ってしまいました。おヒゲや体中にブロッコリーの食べかすをつけて、周りを汚しながら歩く姿があまりにもかわいらしくて。また食べ放題をしてあげようと思いました」



体中、ブロッコリーまみれになったプルャくんをそのままにしておくわけにはいきません。飼い主さんは、ティッシュでふわっと体を軽く拭き、きれいにしてあげました。



その後、プルャくんはケージに戻って、自分の体を舐めながらお手入れをしていたそうです。



ふだんはわんぱくボーイ

そんなプルャくん、普段から活発な男の子。毎晩、回し車を爆走しては、けたたましい音をとどろかせているそうです。



「飼い主が帰ってくると、ケージの扉を窓拭きみたいにシュッシュッと手を振って『出して出して！』とアピールしたり、かじる用のコーンを激しく振り回したり（笑）。とにかくアクティブな子ですね」



ハムスターの主食である“ペレット”も好き嫌いせず、毎日完食。飼い主さんはとても助かっているそうです。今回のブロッコリー食べ放題でも、プルャくんらしい元気いっぱいな姿を見せてくれました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）