「こりゃひでえな」ポルトガルvs.チリで「ばかげている」乱闘騒ぎ。それぞれ退場者１人ずつ「殴り合いの試合になっちゃった」など脚光

「こりゃひでえな」ポルトガルvs.チリで「ばかげている」乱闘騒ぎ。それぞれ退場者１人ずつ「殴り合いの試合になっちゃった」など脚光