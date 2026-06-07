「こりゃひでえな」ポルトガルvs.チリで「ばかげている」乱闘騒ぎ。それぞれ退場者１人ずつ「殴り合いの試合になっちゃった」など脚光
熱くなりすぎてしまったようだ。
現地６月６日に国際親善試合でポルトガルとチリが対戦。前半の終了間際に、両チームから１人ずつ退場者が出た。
ゴールライン付近でチリのフェリペ・ファウンデスとポルトガルのジョアン・カンセロが激しい攻防でもつれ合うと、チリのイバン・ロマンがカンセロに詰め寄る。そこにラファエウ・レオンが参戦。ロマンを何度も突き飛ばす。ほどなくして双方の選手が入り乱れる状態になり、ピッチ上は一時騒然に。
騒動が収まると、ルカ・ズッフェルリ主審はロマンとレオンを呼び寄せて、２人にレッドカードを提示。『DAZN』の公式Ｘが「親善試合なのに...」などと綴り、一連のシーンを公開すると、以下のような声があがった。
「これは熱くなりすぎだろ」
「信じられないヤツらだ」
「乱闘してた...」
「こりゃひでえな」
「これはばかげている」
「殴り合いの試合になっちゃった」
「親善試合でこの激しさは驚きだね」
「10vs10でやる親善試合とか虚無すぎるな」
「チリの５番は何がしたかったんだ」
「あかんね。ポルトガル」
「本番も大事なところで退場者出るんやないの」
「レオン、やらかしたな」
なお、試合の結果は２−１でポルトガルが勝利。ゴンサロ・ゲデスとブルーノ・フェルナンデスが得点し、大エースのクリスティアーノ・ロナウドは前半のみのプレーだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「信じられないヤツらだ」ポルトガル対チリ、まさかの乱闘騒ぎで退場者も「10vs10でやる親善試合とか虚無すぎるな」
現地６月６日に国際親善試合でポルトガルとチリが対戦。前半の終了間際に、両チームから１人ずつ退場者が出た。
ゴールライン付近でチリのフェリペ・ファウンデスとポルトガルのジョアン・カンセロが激しい攻防でもつれ合うと、チリのイバン・ロマンがカンセロに詰め寄る。そこにラファエウ・レオンが参戦。ロマンを何度も突き飛ばす。ほどなくして双方の選手が入り乱れる状態になり、ピッチ上は一時騒然に。
「これは熱くなりすぎだろ」
「信じられないヤツらだ」
「乱闘してた...」
「こりゃひでえな」
「これはばかげている」
「殴り合いの試合になっちゃった」
「親善試合でこの激しさは驚きだね」
「10vs10でやる親善試合とか虚無すぎるな」
「チリの５番は何がしたかったんだ」
「あかんね。ポルトガル」
「本番も大事なところで退場者出るんやないの」
「レオン、やらかしたな」
なお、試合の結果は２−１でポルトガルが勝利。ゴンサロ・ゲデスとブルーノ・フェルナンデスが得点し、大エースのクリスティアーノ・ロナウドは前半のみのプレーだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「信じられないヤツらだ」ポルトガル対チリ、まさかの乱闘騒ぎで退場者も「10vs10でやる親善試合とか虚無すぎるな」