»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¤â¤»¤º¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÎÉ×¤ËºÊ¤¬°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¤¿½Ö´Ö¡¿Î¥º§¥ê¥»¥Ã¥È1¡Ê11¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Î¥º§¤·¤Æ¡×¡£ºÊ¤Î¥ê¥ç¥¦¥³¤«¤éÆÍÁ³Î¥º§ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»þÅÄ¥±¥ó¥¸¤¬50ºÐ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡£»Ò°é¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤âÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£
ÉÔÎÑ¤âDV¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢²ÈÂ²¤ÎÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤ÏÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤Îµ²±¤Ï¤É¤ì¤â¤ª¤Ü¤í¤²¤Ç¡¢ºÊ»Ò¤Î¤³¤È¤ò¼Â¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´ÝÅÄ ¥Þ¥ÎÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÎ¥º§¥ê¥»¥Ã¥È1 ºÊ¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿É×¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á´ÝÅÄ ¥Þ¥Î¡¿¡ØÎ¥º§¥ê¥»¥Ã¥È1 ºÊ¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿É×¡Ù