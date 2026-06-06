【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】姉の一言「なぜ義両親に頼る前提なの？」＜第8話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第8話 何で頼る前提なの？
【編集部コメント】
てっきり「薄情な義両親だねー！」と共感してくれるとばかり思っていたアサカさん。お姉さんからの「どうして？」に、思わず言葉を失ってしまいました。子どもの習い事を全力で応援し、結果まで残した姉の言葉。自分の考えが絶対でなかったことに、アサカさん、地味に動揺しています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第8話 何で頼る前提なの？
【編集部コメント】
てっきり「薄情な義両親だねー！」と共感してくれるとばかり思っていたアサカさん。お姉さんからの「どうして？」に、思わず言葉を失ってしまいました。子どもの習い事を全力で応援し、結果まで残した姉の言葉。自分の考えが絶対でなかったことに、アサカさん、地味に動揺しています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか