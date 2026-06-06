「ハロー！プロジェクト」所属のアイドルグループ、つばきファクトリーの元メンバー岸本ゆめの（26）が6日、大阪市のロフトプラスワンWESTで、弾き語り＆トークイベント「また来たでオカン！」を開催した。

飲食をしながら歌とトークを楽しむアットホームな形で行われた地元ライブは「また来たでオカン！」と叫び「心にSUNNY」でスタート。1日に配信リリースしたばかりの「30歳になる前に」、DREAMS COME TRUEの「大阪LOVER」や安全地帯の「君がいないから」などカバー曲も交え、全9曲を熱唱した。

MCでは明石家さんまをうならせたトーク力を披露。駆けつけたファンに「オカン」と呼びかけ「来てくれてありがとうございます。貴重な休日にきしもんのイベントに行こうと決めた時点でオカンです。今日はオカンの自覚を持って楽しんで」とあいさつした。飲食しながらのイベントらしく、3曲目の「泣きたくはない」の歌詞に豚キムチが出てきたところで、大好物のビールと豚キムチをオーダー。ビールをグイッ、豚キムチをパクッとほおばり「豚キムチ、めっちゃうまいっすね」と満面の笑みを見せると、「静電気パチリ」を歌い終えた後に、「口の中ずっと豚キムチの味がする。渋谷系みたいな曲歌ってるけど口の中は豚キムチ。新鮮」と話して笑わせた。

また、ソロ初となる名古屋での弾き語り＆トークライブ「きしもんVSきしめん」（7月3日、パラダイスカフェ21）の開催を発表。「ソロになって初めて愛知県に行くんです。『きしもんVSきしめん』。そういえば最近、きしめんを食べれてない。つばきファクトリー時代はよくツアーで用意していただいてありがたかった」と楽しみにしていた。