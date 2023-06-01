【6月6日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「鬼武者1+2 パック」50%オフで2,495円バイオ最新作「BIOHAZARD requiem」も早速20%オフ
梅雨の季節には、家でゲームをして気晴らしをしたいもの。本稿では各プラットフォームのセール情報から、セール終了日が迫りつつある注目作を紹介していきたい。
ニンテンドーeショップでは、「No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition」などがセール対象に。PlayStation Storeでは「BIOHAZARD requiem」、「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」、「首都高バトル」などがお得に購入できる。
またSteamでは「Capcom Mid-Year Sale」、「AQUAPLUS 新作記念セール」、「Harry Potter 25 Years of Magic」、「シャイアの春」などのセールが実施中となっている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition」
6,050円→2,420円（60%オフ）
6月10日23時59分まで
無限の宇宙を舞台としたSFゲーム。ユニークな惑星や生命体、危険とアクションに満ちた銀河を探索していく。
□ニンテンドーeショップのセールページ
PlayStation Store
「Days of Play」
期間：6月10日23時59分まで
【注目タイトル】
・「BIOHAZARD requiem」（PS5）
8,990円→7,192円（20%オフ）
サバイバルホラー「バイオハザード」シリーズの最新作。FBI分析官・グレースと歴戦のエージェント・レオンで対をなすゲーム体験を楽しめる。
□「Days of Play」のページ
「2,000円以下セール」
期間：6月10日23時59分まで
【注目タイトル】
・「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（PS4）
3,990円→997円（75%オフ）
「モンスターハンター：ワールド」本編と、超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワールド：アイスボーン」がセットになった商品。
□「2,000円以下セール」のページ
「Summer Game Fest」
期間：6月10日23時59分まで
【注目タイトル】
・「首都高バトル」（PS5）
6,600円→5,280円（20%オフ）
封鎖された未来の東京を舞台としたレースゲーム。並み居るライバルたちを打ち破り、首都環状“最速”を目指していく。
□「Summer Game Fest」のページ
□PS Storeのセールページ
Steam
「Capcom Mid-Year Sale」
期間：6月9日2時まで
【注目タイトル】
・「鬼武者1+2 パック」
4,990円→2,495円（50%オフ）
2018年発売の「鬼武者」と2025年発売の「鬼武者2」がセットになったパック。戦国時代を舞台とした剣戟アクションで、オリジナル版からチューニングが施されている。
・「逆転裁判123 成歩堂セレクション」
2,990円→986円（67%オフ）
法廷を舞台に熱いバトルを繰り広げる「逆転裁判」シリーズの3作品全14話を、グラフィックをパワーアップして収録。プレイヤーは弁護士“成歩堂龍一”となり、無実の罪に問われた依頼人のため裁判に挑む。
□「Capcom Mid-Year Sale」のページ
「AQUAPLUS 新作記念セール」
期間：6月10日10時まで
【注目タイトル】
・「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」
6,600円→3,300円（50%オフ）
「うたわれるもの」シリーズ第一章のリニューアル版。獣のような耳尾を持った人々が暮らす世界で、仮面の青年「ハクオロ」の物語が描かれる。
□「AQUAPLUS 新作記念セール」のページ
「Harry Potter 25 Years of Magic」
期間：6月9日2時まで
【注目タイトル】
・「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」
9,878円→1,481円（85%オフ）
ハリー・ポッターの小説に登場した世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。DLCコンテンツも含まれている。
□「Harry Potter 25 Years of Magic」のページ
「シャイアの春」
期間：6月12日2時まで
【注目タイトル】
・「Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition」
5,950円→595円（90%オフ）
壮大な中つ国を舞台に、強大な力を持つ冥王サウロンと指輪の幽鬼に挑むオープンワールド。ストーリー拡張セットやネメシス拡張セットが含まれている。
□「シャイアの春」のページ
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