6月6日 記事更新

梅雨の季節には、家でゲームをして気晴らしをしたいもの。本稿では各プラットフォームのセール情報から、セール終了日が迫りつつある注目作を紹介していきたい。

ニンテンドーeショップでは、「No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition」などがセール対象に。PlayStation Storeでは「BIOHAZARD requiem」、「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」、「首都高バトル」などがお得に購入できる。

またSteamでは「Capcom Mid-Year Sale」、「AQUAPLUS 新作記念セール」、「Harry Potter 25 Years of Magic」、「シャイアの春」などのセールが実施中となっている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition」

6,050円→2,420円（60%オフ）

6月10日23時59分まで

無限の宇宙を舞台としたSFゲーム。ユニークな惑星や生命体、危険とアクションに満ちた銀河を探索していく。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store

「Days of Play」

期間：6月10日23時59分まで

【注目タイトル】

・「BIOHAZARD requiem」（PS5）

8,990円→7,192円（20%オフ）

サバイバルホラー「バイオハザード」シリーズの最新作。FBI分析官・グレースと歴戦のエージェント・レオンで対をなすゲーム体験を楽しめる。

□「Days of Play」のページ

「2,000円以下セール」

期間：6月10日23時59分まで

【注目タイトル】

・「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（PS4）

3,990円→997円（75%オフ）

「モンスターハンター：ワールド」本編と、超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワールド：アイスボーン」がセットになった商品。

□「2,000円以下セール」のページ

「Summer Game Fest」

期間：6月10日23時59分まで

【注目タイトル】

・「首都高バトル」（PS5）

6,600円→5,280円（20%オフ）

封鎖された未来の東京を舞台としたレースゲーム。並み居るライバルたちを打ち破り、首都環状“最速”を目指していく。

□「Summer Game Fest」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

「Capcom Mid-Year Sale」

期間：6月9日2時まで

【注目タイトル】

・「鬼武者1+2 パック」

4,990円→2,495円（50%オフ）

2018年発売の「鬼武者」と2025年発売の「鬼武者2」がセットになったパック。戦国時代を舞台とした剣戟アクションで、オリジナル版からチューニングが施されている。

・「逆転裁判123 成歩堂セレクション」

2,990円→986円（67%オフ）

法廷を舞台に熱いバトルを繰り広げる「逆転裁判」シリーズの3作品全14話を、グラフィックをパワーアップして収録。プレイヤーは弁護士“成歩堂龍一”となり、無実の罪に問われた依頼人のため裁判に挑む。

□「Capcom Mid-Year Sale」のページ

「AQUAPLUS 新作記念セール」

期間：6月10日10時まで

【注目タイトル】

・「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」

6,600円→3,300円（50%オフ）

「うたわれるもの」シリーズ第一章のリニューアル版。獣のような耳尾を持った人々が暮らす世界で、仮面の青年「ハクオロ」の物語が描かれる。

□「AQUAPLUS 新作記念セール」のページ

「Harry Potter 25 Years of Magic」

期間：6月9日2時まで

【注目タイトル】

・「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」

9,878円→1,481円（85%オフ）

ハリー・ポッターの小説に登場した世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。DLCコンテンツも含まれている。

□「Harry Potter 25 Years of Magic」のページ

「シャイアの春」

期間：6月12日2時まで

【注目タイトル】

・「Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition」

5,950円→595円（90%オフ）

壮大な中つ国を舞台に、強大な力を持つ冥王サウロンと指輪の幽鬼に挑むオープンワールド。ストーリー拡張セットやネメシス拡張セットが含まれている。

□「シャイアの春」のページ

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