Yunth新作が登場！生PDRN美容液＆シートマスクで憧れの水光肌へ

ツヤとハリに満ちた“水光肌”への憧れが高まる今、Yunthから注目の新作スキンケアが登場します。2026年8月より順次発売される「生PDRN-α美容液」と「生PDRNシートマスク（ピュアPDマスク）」は、美容感度の高い女性たちから注目を集めるPDRNを配合したアイテム。先行販売もスタートし、毎日のケアに取り入れたくなる話題の新商品をご紹介します♡

生PDRN美容液でうるおい輝く肌へ

今回の新作で注目したいのが、「生PDRN-α美容液」です。

価格は3,960円（税込）、容量は1g×28包。Yunthならではの個包装タイプを採用しており、毎回フレッシュな状態で使用できるのが魅力です。

最大の特長は、リポソーム化した純度100％の生PDRN1を高濃度20,000ppm配合していること。肌なじみを高めることで、角層まで素早く浸透6し、うるおいを届けます。

さらに、アスタキサンチン3と7D非架橋ヒアルロン酸4を配合。みずみずしいテクスチャーが肌を包み込み、ふっくらとしたハリ感とうるおいに満ちた水光肌*5へ導いてくれます。

また、パラベン・石油系界面活性剤・合成着色料・香料フリーなのも嬉しいポイント。化粧水後に1包分をなじませるだけで、本格的なスキンケアが叶います。

&be初の泡洗顔が登場！毛穴ケアも叶う新作スキンケア＆眉アイテムに注目♡

シートマスクで毎日贅沢な保湿ケア

「ピュアPDマスク」は、価格880円（税込）、内容量123ml・7枚入りのデイリーシートマスクです。

Yunth史上最大量1の生PDRN2に加え、アスタキサンチン3と7D非架橋ヒアルロン酸4を配合。肌をうるおいで整えながら、艶やかな印象へ導きます。

特に注目なのが、伸縮性のある3層構造シート。肌にぴったり密着し、ズレにくく快適な使用感を実現しています。さらに、美容液をたっぷり抱え込む“貯水タンク構造”によって、角層までうるおいを届けてくれます。

アルコール・パラベン・鉱物油・法定色素・香料フリーで、毎日のスキンケアに取り入れやすい仕様です。

洗顔後の清潔な肌に5～10分ほど密着させ、残った美容液をなじませるだけで、手軽に集中保湿ケアができます。

発売情報と注目ポイント

今回の新作は、2026年6月5日（金）よりロフトで先行発売、6月26日（金）からその他バラエティストアやECモールで順次販売されます。そして2026年8月より一般発売がスタートします。

美容医療発想のスキンケアを、毎日の習慣として取り入れられるのが今回のシリーズの魅力。PDRNをはじめとした話題の美容成分を、自宅で手軽に楽しめるのは嬉しいですよね♪

*1 サーモン抽出物：DNA-Na（整肌・保湿）

*2 当社比またはYunth商品内比較

*3 保湿

*4 加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Naほか

*5 うるおいとツヤのある肌印象のこと

*6 角質層まで

水光肌を目指すならチェックしたい♡

乾燥やハリ不足が気になる季節にも心強い、Yunthの新作スキンケア。美容液とシートマスクのダブル使いで、うるおいに満ちたツヤ肌ケアが叶います。

話題の生PDRNとアスタキサンチンを取り入れた新しいスキンケア習慣で、毎日のケア時間をより特別なものにしてみてはいかがでしょうか♡

先行販売のタイミングもぜひチェックしてみてください。