8人乗り仕様を新設定！ エントリーモデルの仕様とは？

スズキは2026年6月1日、3列シートミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発売しました。

今回の改良では、パワートレインをハイブリッドに統一したほか、全車にエアロ仕様のデザインを採用。デザイン性や快適性、安全性能の向上が図られています。

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では、進化を遂げたランディのラインナップのなかで、最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードはどのようなモデルなのでしょうか。

ランディは2007年に初代モデルが登場。当初は日産「セレナ」のOEMモデルとして販売されていましたが、現行の4代目モデルは2022年に登場し、供給元をトヨタ「ノア」へと変更しています。

ベース車となるノアは、2026年4月の一部改良でパワートレインをハイブリッドへ一本化。フロントデザインの変更に加え、装備の充実や乗り心地の向上も実現しました。

これを受け、スズキも2026年6月1日にランディの仕様変更を実施。ハイブリッド専用モデルへ移行するとともに、全車にエアロ仕様のデザインを採用しています。

そんなランディのなかで最も安価なグレードとなるのが、「HYBRID G（2WD）」です。乗車定員は7人乗りと8人乗りから選択でき、今回の改良では従来設定のなかった8人乗り仕様が新たに追加されました。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1845mm、ホイールベースは2850mm。足元にはミディアムグレーメタリック塗装の16インチアルミホイールを装着します。

ボディカラーは全グレード共通で、ホワイト、シルバー、ブラックの3色を設定。シンプルなラインナップとなっています。

インテリアでは、7人乗り仕様がアームレスト付きの2列目キャプテンシート、8人乗り仕様は2列目に3人掛けでロングスライド機構を持つ6：4分割チップアップシートをそれぞれ採用します。

また、7インチのマルチインフォメーションディスプレイを搭載し、視認性と先進性を高めています。

装備面では、両側パワースライドドアや、運転席・助手席を素早く暖める快適温熱シートを採用。エントリーグレードながら利便性の高い装備が充実しています。

空調には、フロントに左右独立温度調整機能付きオートエアコンを搭載。さらに、リアにもクーラー・ヒーター機能付きのオートエアコンを備え、後席の快適性にも配慮されています。

このほか、本革巻きステアリングホイール、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキ、スマートエントリー＆スタートシステムなどを標準装備しています。

安全装備では、予防安全パッケージ「セーフティセンス」を標準採用。衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロールに加え、ブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキなども備えています。

パワートレインは1.8リッターのハイブリッドシステムを搭載し、駆動方式はFF（2WD）。WLTCモード燃費は23.6km／Lを実現しています。

価格（消費税込）は384万5600円。最上級グレードの4WD（E-Four）モデルとの価格差は28万2700円となっています。