新ボディカラー「ニュートラルブラック」を全車に設定

トヨタ・アルファードG（HEV）｜3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム／オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ＋LEDフロントフォグランプ

今回のトヨタ「アルファード」の一部改良では、ZグレードにPHEV（プラグインハイブリッド）モデルが、GグレードにHEV（ハイブリッド）モデルが設定された。主な標準装備は以下のとおり。

「Z」PHEVモデルの主な標準装備

●225/55R19タイヤ&19×7Jアルミホイール（シルバースパッタリング塗装）

●本革巻き3本スポークステアリングホイール（本杢）

●セカンドシート：エグゼクティブパワーシート、パワーリクライニング・パワーオットマン、快適温熱シート＋ベンチレーションシート など

●左右独立ムーンルーフ（電動シェード＆挟み込み防止機能付）

●14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus+10スピーカー

●ルーフヘッドライニング（ウルトラスエード）

●おくだけ充電／コンソールアッパートレイ

●スムーズストップ＋ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）

●充電インレット（普通充電＋急速充電［外部給電機能付］）

「G」HEVモデルの主な標準装備

●3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ＋LEDフロントフォグランプ

●フロントシート：運転席8ウェイパワーシート（前後スライド＋リクライニング＋シート上下＋チルトアジャスター）＆助手席4ウェイパワーシート（前後スライド＋リクライニング）、快適温熱シート

●セカンドシート

・リラックスキャプテンシート［7人乗り］（ファブリック＋合成皮革シート表皮）、マニュアルロングスライド、回転式アームレスト・マニュアルオットマン・快適温熱シートなど

・6:4分割チップアップシート[8人乗り]（ファブリック＋合成皮革シート表皮）

●14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus+10スピーカー

●パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）

●パーキングサポートブレーキ（前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者）

トヨタ・アルファードG（HEV）｜Toyota Alphard G (HEV)

アルファードはこれに加えて、新ボディカラーの「ニュートラルブラック」が全グレードに設定されたほか、周波数感応型ショックアブソーバーを全車に標準設定し、乗り心地を向上。

このほか、「エグゼクティブラウンジ」の内装加飾はブロンズスパッタリングに統一され、18インチホイール（ハイパークロームメタリック塗装）の質感向上が図られた（Zのガソリン車／HEVモデルに標準、Gにオプション）。

トヨタ・ヴェルファイア Zプレミア（2.4Lターボ車）｜ボディカラー：ニュートラルブラック

ヴェルファイアでは、新ボディカラー「ニュートラルブラック」の全グレード設定のほか、「エグゼクティブラウンジ」の内装加飾をブロンズスパッタリングに統一している。

トヨタ「アルファード」モデルラインナップ

【2.5Lガソリン車】

・Z（7人乗り）：559万9000円（FF）／579万7000円（4WD）

【2.5Lハイブリッド（HEV）車】

・G（7人乗り）：559万9000円（FF）／581万9000円（E-Four）

・G（8人乗り）：559万9000円（FF）／581万9000円（E-Four）

・Z（7人乗り）：639万9800円（FF）／661万9800円（E-Four）

・エグゼクティブラウンジ（7人乗り）：864万9300円（FF）／886万9300円（E-Four）

【2.5Lプラグインハイブリッド（PHEV）車】

・Z（6人乗り）：764万9400円（E-Four）

・エグゼクティブラウンジ（6人乗り）：1069万9700円（E-Four）

※価格は消費税込み

トヨタ「ヴェルファイア」モデルラインナップ

【2.4Lターボガソリン車】

・Zプレミア（7人乗り）：674万9600円（FF）／694万7600円（E-Four）

【2.5Lハイブリッド（HEV）車】

・Zプレミア（7人乗り）：709万9400円（FF）／731万9400円（E-Four）

・エグゼクティブラウンジ（7人乗り）：884万9500円（FF）／906万9500円（E-Four）

【2.5Lプラグインハイブリッド車】

・エグゼクティブラウンジ（6人乗り）：1089万9900円（E-Four）

※価格は消費税込み

トヨタ・アルファード エグゼクティブラウンジ｜内装色：ブラック／内装加飾：ブロンズスパッタリング

SPECIFICATIONS

トヨタ・アルファードG｜Toyota Alphard G

ボディサイズ：全長4995×全幅1850×全高1935mm

ホイールベース：3000mm

最低地上高：150mm（社内測定値）

最小回転半径：5.9m

乗車定員：7人または8人

車両重量：7人乗り2150［2210］kg／8人乗り2140［2200］kg

総排気量：2487cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：140kW（190ps）/6000rpm

最大トルク：236Nm（24.1kgf-m）/4300-4500rpm

モーター最高出力：134kW（182ps）

モーター最大トルク：270Nm（27.5kgf-m）

E-Four用リヤモーター最高出力：40kW（54ps）

E-Four用リヤモーター最大トルク：121Nm（12.3kgf-m）

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF［4WD（E-Four）］

WLTCモード燃費：7人乗り18.8［17.8］km/L／8人乗り18.9［17.8］km/L

税込車両価格：559万9000［581万9000］円

※［ ］内はE-Four