松本潤の伏し目がちな瞳から伸びる長いまつ毛が美しい！シックな装い＆膝を抱えたポーズで放つ存在感に「見惚れてしまう」「眼福」「素敵すぎる」の声

フォトグラファーの鈴木心がInstagramを更新。自身が撮影した松本潤のポートレートを公開した。

【写真】松本潤のポートレート 他

■松本潤がシックな装いで“静かな表情”

公開されたのは、松本が膝を抱えるようなポーズで座り、静かな表情を見せる1枚。ダークトーンのジャケットにワイドパンツとブーツを合わせたシックな装いで、柔らかな光の中に佇む姿が印象的だ。松本は重めの前髪をナチュラルに流し、どこか物思いにふけるような雰囲気を漂わせている。

鈴木は「今だから言える。それは苦手な撮影だった」と切り出し、「カメラの前に立った瞬間、空気が変わる。現場が張り詰める。当時の僕は、その緊張感を『怖さ』だと思っていた」と当時を回顧。

「前に立つ人だと思っていたら、実は後ろから全体を支える監督でもあった。それを知った時、昔感じていたあの張り詰めた空気の意味が、まったく違って見えた」と振り返った。

また、「人の本当の魅力は、表に見えている部分よりも、その人が背負っているものの中にあることに気づく」とつづり、「あの日撮った笑顔も、本当は僕が勝ち取ったものじゃなかった。ただ少しだけ、その人の本来の姿を見せてもらえただけだったんだと思う」とし、「ありがとう嵐」と結んだ。

SNSでは「美しい」「尊い」「見惚れてしまう」「かっこいい」「眼福」「素敵すぎる」などの声が寄せられている。