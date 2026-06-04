◇NBAファイナル第1戦 ニックス105ー95スパーズ（2026年6月3日 フロスト・バンク・センター）

今季のNBA王者を決める「NBAファイナル2026」が3日（日本時間4日）から開幕した。東王者ニックスが14点差をひっくり返し、大接戦を制して先勝した。

東3位でプレーオフに臨んだニックス。東1回戦ではホークスに4勝2敗で準決勝へ勝ち進んだ。その後は東準決勝76ers、東決勝キャバリアーズと2カード連続4連勝で99年以来となる27季ぶりにNBAファイナル進出を決めた。そして東1回戦第5戦で敗れて以降、11連勝という“絶好調”の状態でファイナルを迎えた。

対して西2位でプレーオフに臨んだスパーズ。西PO1回戦ではブレイザーズに4勝1敗、西PO準決勝ではウルブズに4勝2敗で西決勝に勝ち進んだ。西決勝では“昨季王者”サンダーと激突。第1戦から再延長戦を制すなど死闘のシリーズを4勝3敗でサンダーの連覇を阻止。14年以来となる12季ぶりにNBAファイナルへ勝ち進んだ。

第1Q序盤はニックスがリードする場面もあった。しかし3―20のランを決められて逆転を許した。第2Qからは接戦の展開になりながらも、48―56と8点ビハインドで折り返した。

第3Q序盤には最大14点リードを許したが、ニックスの選手たちは諦めていなかった。前半負傷でロッカールームに下がるアクシデントもあった“エース”ジェイレン・ブランソンがチームをけん引。このクオーター終了時点で同点に追いついた。

最終Qになると14点差をひっくり返してリードを奪った。ブランソンがチーム最多30得点の大活躍。カール・アンソニー・タウンズも18得点12リバウンドのダブルダブルをマークした。終盤まで大接戦となったが、リードを守り切って先勝した。

▼ジェイレン・ブランソン チームとして団結を続けたことが勝利につながった。自分たちがいかに逆境に強いかが見せられた。まだまだ道のりは長いので、映像を見直してまだやれることはあると思います。