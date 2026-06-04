スタンダップコメディアンでお笑いタレントのぜんじろう（58）が4日までにXを更新。中傷動画疑惑をめぐる高市早苗首相の発言について言及した。

ぜんじろうは「高市首相『心外だ』『事務所崩壊に至る』中傷動画報道を改めて否定」との見出しが付けられた記事を引用。高市首相が昨年の自民党総裁選で自身の陣営が他の候補を誹謗（ひぼう）中傷する動画を作成し投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり否定したことを受け、「高市首相は、中傷動画報道に事実無根なら、文春を訴えるんですが、『事務所崩壊に至る』と”逆ギレ”」と私見を述べ、「もし報道されているようなことが事実ならこの問題『事務所崩壊』どころか、”民主主義”が崩壊しますよね（笑）」とツッコミを入れた。

続く投稿では、「高市事務所と動画作成者『43分のZoom音声』を公開する《中傷動画スクーフ゜第5弾」との見出しが付けられた週刊文春の記事を引用し、「高市早苗『週刊誌の記事が証拠と言えるのか？』っておっしゃってましたが、”とうとうでたね”になりました（笑）」と言及。「高市氏には、ぜひ関西弁で『文春さん、いじわるやなぁ〜』と言ってほしいです（笑）」と皮肉を込めた。

高市氏は2月、TBS系選挙特番に出演した際、政治家の責任の所在について質問され「意地悪やなぁ」と関西弁で激高し、物議をかもしていた。