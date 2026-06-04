◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は二塁への内野安打で出塁した。マウンドに上がる前から全力疾走を見せて７試合連続安打、１９試合連続出塁となった。

ダイヤモンドバックスの先発は、４年連続で１２勝以上を挙げている右腕のザック・ゲーレン投手（３０）。この日の試合開始前までの１８打席の対戦で１４打数４安打の打率２割８分６厘で、長打は２４年の二塁打のみと本塁打は出ていなかった。１回表先頭の１打席目は二塁への内野安打で出塁。５月２０日（同２１日）の敵地・パドレス戦、５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦と２登板連続で登板日に先頭打者本塁打を放っていたが、３登板連続の先頭弾とはならなかった。

得意の６月に入り、打撃の調子は確実に上向いている。前日２日（同３日）に２安打を放ち、５月１２日（同１３日）から１８試合連続出塁で、同２７日（同２８日）から６試合連続安打。打率も試合前の時点で２割９分３厘と３割が見えてきている。９号を放って５勝目もつかんだ前回登板の２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦後には打撃の状態について「ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば（スタンドに）、入るような打球がもっと増えるのかなと思う。スイングスピード、打球速度ともにいい傾向なんじゃないかなと思う」と自己分析していた。

試合前にロバーツ監督は、あす４日（同５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で大谷が休養のためスタメンを外れることを明かした。