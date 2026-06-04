トヨタ名車「スターレット」“復活版”に「これ絶対に楽しいクルマだ！」と反響殺到！

近年では、三菱「パジェロ」やホンダ「プレリュード」など、かつて日本で親しまれた車名が現代に復活するケースがたびたび話題になります。

実は、1970年代から1990年代にかけてトヨタの代表的なコンパクトカーとして一世を風靡した「スターレット」も、日本市場ではないものの遠く離れた海外で復活しており、新車として販売されているのです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“復活版”スターレット」です！（34枚）

この新世代のスターレットは、かつて生産終了した1999年の21年後となる2020年に復活し、アフリカ市場向けに投入。

その後2022年にフルモデルチェンジを行って、現在の姿へと進化しました。

かつての日本のスターレットを知る世代からすると、近代化された最新のデザインに驚きますが、「扱いやすいコンパクトカー」という基本コンセプトはしっかりと受け継がれています。

ボディサイズは全長3990mm×全幅1745mm×全高1500mmと、日本の道路環境に持ってきても取り回しやすそうな、4m未満の長さに収められています。

外観デザインは、トヨタ独自のフロントグリルやシャープな造形のLEDヘッドライトを採用することで、スタイリッシュかつ精悍な表情を実現。

インテリアについても、最新のインフォテインメントシステムに対応した大型ディスプレイを備え、日常の使い勝手を高める実用的な空間にまとめられています。

搭載されるパワートレインは、最高出力105馬力・最大トルク138Nmを発生する1.5リッターの直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。

これに組み合わされるトランスミッションは4速ATに加えて、クルマを自らの手で操る感覚を楽しめる5速MTがしっかりと設定されているのも魅力的です。

南アフリカ現地での新車販売価格は、約25万3000ランドから約33万9000ランドに設定されており、日本円に換算すると、およそ215万円から288万円（2026年6月時点の為替レート）という価格帯になります。

このように遠い異国でその名を受け継いだ“令和のスターレット”に対し、日本の自動車ファンからは驚きとともに様々な反響が寄せられています。

「スターレット…若い頃に最初のマイカーとして乗っていたよ！」「今も新車としてスターレットが存在しているだけで胸が熱くなる」といった、かつての名車に対する懐かしさのこもった声が多数。

また、「全長4m以下のコンパクトなボディに1.5リッターエンジン、しかもMT設定があるだと…」「現代の日本では貴重すぎるパッケージじゃんか」「これ絶対に楽しいクルマだ！」「こういうのが良いんだよ」「日本でも売ってほしい！」と、その手頃なサイズ感とスペックを高く評価し、国内への導入を望むコメントも見られます。

さらに、「デザインがすごく今どきでカッコいい」「かなり現代的で垢抜けたなぁ」「約200万円の価格は今の相場を考えると魅力的」「街乗り用の足にピッタリだと思う」など、完成度の高そうな仕上がりに魅力を感じるという意見も寄せられていました。

長年日本の道を駆け抜け、多くの人々の記憶に刻まれている名コンパクトカーの車名が、形を変えながらも海を渡って生き続けているという事実は、日本のクルマ好きにとって非常に興味深いトピックだったようです。

ちなみに、この南アフリカ向けの現行型スターレットは、トヨタが独自に開発したモデルではなく、業務提携を結んでいるスズキが生産する「バレーノ」のOEM供給を受けた車両です。

完全なオリジナルモデルではなくとも、“スターレット”という名前が今も活躍の場を与えられているのは、やはり感慨深いものがありますね。